Social Prețul carburanților, 29 august. Cele mai mici tarife la stațiile de alimentare







Prețul carburanților în stațiile de alimentare românești au rămas aproape constante față de ziua precedentă, conform datelor colectate de platforma specializată în monitorizarea pieței, peco-online.ro. Principalii distribuitori de carburant din țară au anunțat tarifele pentru vineri, 29 august, la benzină, motorină și GPL.

Potrivit sursei citate, cea mai accesibilă benzină standard (tip 95) este disponibilă în data de 29 august 2025 la stațiile Socar, în mai multe localități din țară. Cel mai scăzut tarif a fost înregistrat la Onești, unde un litru de benzină costă 7,30 lei.

Alte prețuri competitive au fost semnalate în Sânnicolau Mare (7,35 lei/l), Târgoviște (7,36 lei/l) și în două stații din Timișoara și Iași, unde prețul ajunge la 7,38 lei/l.

În mai multe orașe, inclusiv Bacău, Motru, Brăila, Târgu Neamț și Târgu Cărbunești, tariful pentru un litru de benzină se situează la 7,39 lei, în timp ce la Darabani și în alte puncte din Timișoara, acesta urcă ușor până la 7,40 lei.

Mai multe puncte de alimentare din rețeaua Lukoil și Petrom oferă, în prezent, printre cele mai accesibile tarife pentru un litru de benzină standard. Cel mai scăzut preț înregistrat este de 7,35 lei/litru, disponibil în mai multe stații Lukoil din București.

Acest tarif poate fi găsit, printre altele, la stațiile de pe Strada Coralilor, Șoseaua Chitila nr. 1 și Strada Poligrafiei nr. 79 – toate amplasate în Sectorul 1.

Următoarele prețuri în ordine crescătoare se întâlnesc în rețeaua Lukoil, la stația de pe Bulevardul Preciziei nr. 34, Sector 6, unde benzina este afișată la 7,36 lei/litru. În paralel, și compania Petrom menține prețuri competitive. La stația de pe Strada Dr. Herescu Petre nr. 2A, Sector 5, precum și la cea de pe Șoseaua Străulești nr. 69A, Sector 1, prețul ajunge la 7,37 lei/litru, respectiv 7,38 lei/litru.

Tot cu 7,38 lei/litru se vinde benzina și la alte două puncte Petrom din Sectorul 1 – Strada Jiului nr. 10A – și în rețeaua Lukoil, la stațiile din Șoseaua Orhideelor nr. 4 și Strada Lujerului, ambele situate în Sectorul 6.

Potrivit celor mai recente date disponibile, stația Socar din municipiul Onești oferă cel mai scăzut preț pentru motorina standard la nivel național, acesta fiind afișat la 7,54 lei pe litru.

În aceeași localitate, motorina este comercializată cu 7,56 lei/litru, o diferență minoră față de varianta standard. La nivelul întregii rețele Socar, prețurile pentru nano diesel variază ușor, menținându-se însă într-un interval apropiat.

Printre celelalte stații care practică prețuri competitive pentru acest sortiment se numără cele din Brăila (7,58 lei), Motru și Târgu Cărbunești (ambele cu 7,59 lei/litru), urmate de stațiile din Constanța, Darabani, Iași, Sânnicolau Mare și Târgoviște, unde prețul este stabilit la 7,61 lei/litru. Cele mai ridicate valori din acest clasament sunt întâlnite în Arad și Târgu Jiu, unde litru de nano diesel ajunge la 7,62 lei.

Potrivit celor mai recente date disponibile pe platformele specializate, prețul minim pentru GPL auto înregistrat la nivel național pentru data de 29 august este de 3,59 lei/litru, valabil în stațiile Socar din Focșani (județul Vrancea) și Slobozia.

În mai multe orașe din țară, printre care Sibiu, Botoșani, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea și Vatra Dornei, tariful afișat de același furnizor – Socar – este de 3,64 lei/litru, situându-se tot în zona inferioară a prețurilor pentru acest tip de carburant.

La polul opus, unul dintre cele mai ridicate prețuri pentru GPL a fost observat în stația Rompetrol din Râmnicu Vâlcea, unde litrul de gaz se comercializează cu 5,00 lei, o diferență semnificativă față de celelalte puncte de vânzare.