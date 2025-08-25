Economie Închisoarea i-a îmbogățit. Paradoxul pentru oamenilor de fotbal condamnați







După condamnări penale și perioade de detenție, câțiva dintre oamenii veseli ai vestiarelor au trecut testul pieței: au monetizat terenuri, au redresat lanțuri hoteliere și au rulat volume mari în energie.

Mai jos – cine s-a îmbogățit efectiv (prin vânzări, profituri și evaluări mai mari ale activelor) și cum arată mecanismele de cash-in post-detenție, cu surse la zi.

Eliberat condiționat în aprilie 2015, Gigi Becali a continuat să-și exploateze portofoliul de terenuri din nordul Capitalei. Două repere publice:

Pe partea „valoare de piață”, presa sportivă a relatat în 2023 că Becali a refuzat o ofertă de 1 miliard de euro pentru un pachet de terenuri (negociere eșuată din cauza eșalonării plății). Este o relatare notorie, dar nu o tranzacție; ea indică totuși percepția pieței despre potențialul portofoliului.

În 2025, alte publicații au reiterat ipoteza averii peste 1 mld. euro ca estimare media, nu ca bilanț auditat – așadar trebuie tratată ca atare. Dincolo de zgomot, faptele verificabile sunt tranzacțiile și autorizările din 2024–2025, care arată cash-in și pipeline activ în real-estate.

După eliberare, Becali a convertit active în numerar și a creat premise pentru noi vânzări. Cea mai solidă probă a „îmbogățirii” este monetizarea repetată a terenurilor în anii 2024–2025, nu estimările de avere.

Eliberat în 2015, Copos a readus Ana Hotels pe traiectorie ascendentă. Datele raportate în bazele publice pentru 2024 indică: cifră de afaceri ~221,9 mil. lei și profit net ~19,44 mil. lei, cu ~532 angajați – semn al unei operațiuni mature, post-pandemie.

În 2023, Ziarul Financiar nota că veniturile din 2022 au crescut cu 83% față de 2021, aproape de nivelul din 2019, pe fondul rebrandingului și restaurării Athénée Palace și a relansării portofoliului. Traiectoria este de redresare consolidată.

Verdict: post-detenție, Copos a „îngroșat” valoarea grupului prin rezultate operaționale și investiții în produs. Bilanțurile recente validează o creștere reală (nu doar estimativă) a businessului.

Eliberat condiționat pe 6 noiembrie 2019, Borcea a încasat în 2024 9,2 mil. euro din vânzarea hotelului Pam Beach (fost Muntenia), stațiunea Olimp, către Steaua de Mare H&R – presa economică.

În paralel, în „energia veche” – GPL – vehiculul moștenit din Petrom LPG, Gaspeco L&D, rulează volume mari și produce profit. Pentru 2024, bazele de date financiare indică cifră de afaceri ~658 mil. lei și profit net ~15,3 mil. lei, după ~608 mil. lei și ~28,7 mil. lei în 2023. Chiar dacă marjele oscilează, businessul rămâne consistent ca volum.

Contextul istoric al platformei GPL (preluarea Petrom LPG de către Crimbo Gas/entități afiliate familiei Borcea) este bine documentat în comunicatele și materialele din 2012–2014, utile pentru a înțelege baza de capital.

După eliberare, Borcea a generat lichiditate prin vânzarea hotelului și a continuat să încaseze dintr-o companie energetică cu rulaj de sute de milioane de lei. Indiciu solid de „îmbogățire” post-detenție.

Gigi Nețoiu nu e doar un nume pomenit de nostalgici fotbalistici, ci un fel de Houdini al afacerilor românești, alunecând din fotbal în energie, imobiliare, agricultură și Dubai – toate într-un ritm ce face economie-politică să pară un tango lent.

Nețoiu a subliniat că are „cea mai modernă fabrică de vită Angus din Europa”, cu 500 de vaci și aproape 300 de viței. Injecție de realism: o vacă gestantă costă 2.500–3.000 €, un taur la licitație poate ajunge la 60.000 € – iar el plănuiește să aducă încă 600–700 de animale la îngrășat.

Despre proprietăți în Emirate, Nețoiu a afirmat că deține două apartamente cumpărate acum opt ani, la un preț de achiziție în jur de 1,2 milioane €. Valoarea actuală a imobilelor este estimată aproape la 3 milioane €. Din închirieri, îi revine un venit anual de aproximativ 180.000 €. Se adaugă și beneficiul fiscal despre care spune că în Dubai "statul nu îți ia un leu".

Cariera sa în afaceri e o saga. După condamnarea în "Dosarul Transferurilor" (2014) și eliberarea prin eliberare condiționată (2015), Nețoiu și-a reconstruit restanțele corporative din umbră.

Are firme cu portrete poetice – Dimineața la Cetate, Seara la Cetate, Răsăritul la Cetate, Apusul la Cetate – orientate spre energie și imobiliare, toate în comuna Cetate, Dolj.

Printre parteneri: fiii lui Cristi Borcea și chiar fiica generalului Gabriel Oprea. Unele dintre firme au fost profitabile: bilanțuri cu peste 1 milion lei profit

Pentru contrapondere: după condamnarea definitivă din februarie 2021, grupul Interagro n-a cunoscut revenire, ci lichidare pe bucăți.

În 2024–2025, lichidatorul a scos din nou la vânzare combinatele Ga Pro Co (Piatra Neamț) și Donau Chem (Turnu Măgurele), cu momente în care figurau ca „vândute”, pentru ca ulterior procedurile să fie reluate – semn că tranzacțiile fie nu s-au închis, fie s-au blocat.