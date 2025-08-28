Social Prețul carburanților, 28 august. Noile tarifele la benzina standard, motorină și GPL







Prețul carburanților în stațiile de alimentare din România au rămas aproape neschimbate față de ziua precedentă, potrivit platformelor de monitorizare a pieței, cum este peco-online.ro. Operatorii majori din domeniul distribuției de carburant au actualizat tarifele la benzină, motorină și GPL.

La data de 28 august 2025, benzina standard continuă să fie comercializată la prețuri competitive în mai multe orașe din țară. Cea mai redusă valoare raportată pentru un litru de benzină 95 a fost de 7,30 lei, înregistrată la o stație Socar din municipiul Onești. Prețuri apropiate se regăsesc și în alte localități, precum Sânnicolau Mare (7,35 lei), Târgoviște (7,36 lei), dar și în centre urbane importante, precum Iași și Timișoara, unde prețul a fost stabilit la 7,38 lei/litru.

Tendința de menținere a tarifelor sub pragul de 7,40 lei/litru este observată și în orașe precum Bacău, Motru, Brăila, Târgu Neamț și Târgu Cărbunești. În aceste locații, benzina standard este vândută cu 7,39 lei/litru. Ușoare variații apar în alte puncte din rețeaua SOCAR, cum este cazul stației din Darabani, unde prețul a atins 7,40 lei/litru.

Pe data de 28 august 2025, cea mai accesibilă motorină standard din România putea fi achiziționată la prețul de 7,54 lei/litru, la stația SOCAR din municipiul Onești. În aceeași stație, varianta nano diesel era disponibilă la 7,56 lei/litru.

Potrivit datelor disponibile, cele mai mici tarife pentru carburant sunt raportate în mai multe localități, cu valori ce variază între 7,56 și 7,62 lei/litru, în funcție de zonă.

7,58 lei/litru la stația SOCAR din Brăila (zona Dig)

7,59 lei/litru în stațiile din Motru și Târgu Cărbunești

7,61 lei/litru în mai multe orașe, precum Darabani, Iași, Sânnicolau Mare, Târgoviște și Constanța

7,62 lei/litru la stațiile din București (Vasile Lascăr) și Slatina.

Toate aceste prețuri sunt practicate de Socar, care rămâne, pentru moment, rețeaua cu cele mai reduse tarife la motorină standard, potrivit monitorizării de la finalul lunii august.

Conform celor mai recente date disponibile, cel mai scăzut preț pentru un litru de GPL auto în România este de 3,59 lei și poate fi găsit în rețeaua de stații Socar din Focșani (Vrancea) și Slobozia.

Mai multe stații din diverse orașe, inclusiv Botoșani, Cluj-Napoca, Suceava, Oradea, Vatra Dornei și Sibiu, oferă același tip de carburant la prețul de 3,64 lei pe litru.

În schimb, în stațiile Rompetrol aflate pe Autostrada A1, în zona Orăștie, prețul GPL-ului este semnificativ mai ridicat, ajungând la 3,80 lei/litru, atât pe sensul de mers spre Deva, cât și pe cel spre Sebeș.