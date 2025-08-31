Social Bugetul minim de trai lunar în București, în 2025. Nu toată lumea își permite







Bucureștiul continuă să fie, și în 2025, orașul cu cele mai mari cheltuieli de trai din România. Capitala atrage prin locuri de muncă, evenimente și oportunități, însă cei care aleg să se mute aici trebuie să ia în calcul un buget lunar considerabil.

Datele centralizate de platforma Numbeo arată cât de mult plătește, în medie, un adult pentru chirie, alimente, transport și utilități. Pentru o persoană singură, cheltuielile de bază ajung la aproximativ 3.511 lei pe lună, fără a include chiria. Dacă se adaugă și costul locuinței, suma totală crește până la 5.425 de lei lunar, adică mai bine de 1.090 de euro.

Prețul unei garsoniere sau al unui apartament cu un dormitor variază în funcție de zonă. În cartierele aflate în afara centrului, chiria medie este de 1.914 lei. În schimb, în zonele centrale, unde cererea este ridicată, aceeași locuință poate depăși 2.700 de lei. Aceasta este, de departe, cea mai mare categorie de cheltuieli pentru cineva care nu deține proprietate.

Alimentele de bază au prețuri comparabile cu cele din alte capitale europene mai mici. Un litru de lapte costă 7,6 lei, o pâine obișnuită ajunge la 6 lei, iar un kilogram de piept de pui trece de 32 de lei. Fructele și legumele au înregistrat, la rândul lor, scumpiri: merele se vând cu aproximativ 6 lei/kg, iar cartofii cu 4,4 lei/kg.

Dacă se adaugă și ieșirile în oraș, bugetul crește rapid. O masă simplă la un restaurant obișnuit este în jur de 60 de lei pentru o persoană, iar o cină pentru două persoane, cu trei feluri de mâncare, poate ajunge la 300 de lei.

Un abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun costă 100 de lei. Cei care folosesc mașina personală plătesc în jur de 7,3 lei pentru un litru de benzină.

La capitolul utilități, pentru un apartament de 85 m², factura lunară la energie, apă, căldură și gunoi ajunge aproape de 800 de lei. Internetul rămâne însă unul dintre puținele servicii accesibile: doar 50 de lei pentru o conexiune de mare viteză.

În București, salariul mediu net este în 2025 de 5.955 lei. Raportat la cheltuielile prezentate, un angajat cu venituri medii care locuiește singur și stă cu chirie cheltuie aproape tot salariul pe mâncare, chirie, transport și facturi.