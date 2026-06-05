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Bucureștiul, capitala handbalului feminin european. Cele mai valoroase naționale se vor înfrunta în Women’s EHF Euro Cup

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Bucureștiul, capitala handbalului feminin european. Cele mai valoroase naționale se vor înfrunta în Women’s EHF Euro CupEHF EURO CUP / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

România va organiza prima ediție a turneului final Women’s EHF Euro Cup, competiție care va reuni în luna septembrie patru dintre cele mai puternice naționale de handbal feminin din Europa.

Decizia a fost confirmată de Federația Europeană de Handbal (EHF), iar meciurile se vor disputa la București.

Turneul Final Four va avea loc în perioada 23-27 septembrie 2026 și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente internaționale de handbal feminin găzduite de România înaintea Campionatului European din decembrie.

Competiția aduce în Capitală echipele României, Norvegiei, Danemarcei și Ungariei.

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Bucureștiul va găzdui cele mai valoroase echipe ale Europei

Potrivit informațiilor confirmate de presa sportivă și de oficialii handbalului european, prima ediție a turneului final Women’s EHF Euro Cup se va desfășura în Sala Polivalentă din București. România va întâlni Danemarca în semifinale, în timp ce Norvegia va juca împotriva Ungariei.

EHF Euro Cup este competiția rezervată echipelor calificate direct la Campionatul European. Pentru ediția din 2026, în întrecere au evoluat cele cinci țări gazdă ale EHF EURO 2026 – România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia – alături de medaliatele ediției precedente a Campionatului European: Norvegia, Danemarca și Ungaria.

Un test important înaintea Campionatului European din 2026

Organizarea turneului final vine cu doar câteva luni înaintea Women’s EHF EURO 2026, competiție continentală care va fi găzduită în premieră de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

Meciuri ale turneului european sunt programate la Cluj-Napoca și Oradea, iar România este calificată direct în calitate de țară organizatoare.

Pentru naționala pregătită de Florentin Pera, Final Four-ul din septembrie reprezintă o oportunitate de a întâlni adversari de top înaintea competiției continentale.

România, handbal feminin

România, handbal feminin. Sursa foto: facebook / FRH - Federația Română de Handbal

Norvegia este campioana europeană en titre, în timp ce Danemarca și Ungaria se numără constant printre formațiile aflate în lupta pentru medalii la marile turnee.

Costurile organizării vor fi împărțite între FRH și EHF

Conform informațiilor apărute după finalizarea negocierilor dintre Federația Română de Handbal și EHF, organizarea turneului final presupune costuri estimate la aproximativ 150.000 de euro. Acestea vor fi suportate în mod egal de Federația Română de Handbal și forul european.

Evenimentul este considerat un pas important în strategia de promovare a handbalului feminin în România și face parte din seria competițiilor internaționale pe care țara noastră le găzduiește în 2026, an în care România va fi una dintre gazdele Campionatului European feminin.

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