România a învins Polonia și s-a calificat în semifinalele EHF Euro Cup, la handbal feminin
- Răzvan Scarlat
- 12 aprilie 2026, 23:51
România a învins Polonia cu 38-34 și s-a calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup 2026, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.
Naționala feminină de handbal a României a încheiat cu succes parcursul din grupa 1 a EHF Euro Cup, după ce s-a impus duminică, în deplasare, în fața Poloniei, scor 38-34, la pauză 21-15. Rezultatul a asigurat “tricolorelor” prezența în turneul Final Four, programat în luna septembrie.
Echipa României a terminat grupa pe poziția a doua, cu un total de 8 puncte, suficient pentru calificarea în penultimul act al competiției.
România, în semifinalele EHF Euro Cup. Ce rezultate au obținut “tricolorele” în grupă
În meciurile disputate în grupa 1, România a alternat rezultatele, dar a reușit să adune punctele necesare calificării. "Tricolorele" au pierdut ambele confruntări cu Norvegia, 27-29 și 25-45, dar au câștigat dubla cu Polonia, 34-29 și 38-34, precum și meciurile cu Slovacia, 32-26 și 32-19.
Aceste rezultate au consolidat poziția secundă în clasament și au permis accesul în semifinalele competiției.
Norvegia a câștigat grupa, într-un meci special pentru Katrine Lunde
În cealaltă partidă a ultimei etape, Norvegia a învins Slovacia fără emoții, scor 38-19, asigurându-și primul loc în grupă. Meciul a avut o semnificație aparte pentru experimentata portăriță Katrine Lunde, care a bifat a 389-a selecție pentru națională.
Sportiva, în vârstă de 46 de ani, și-a anunțat retragerea după Campionatul Mondial din 2025. Cariera sa include trei titluri olimpice, trei mondiale, șapte europene și șapte trofee ale Ligii Campionilor.
România participă în EHF Euro Cup din postura de țară gazdă a EURO 2026
Participarea României în această competiție are un caracter aparte. “Tricolorele” sunt deja calificate direct la turneul final al Campionatului European din 2026, în calitate de țară gazdă, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.
Din acest motiv, selecționata nu evoluează în preliminarii, ci în grupa EHF Euro Cup, o competiție rezervată echipelor calificate din oficiu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.