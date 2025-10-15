Sport

România a pierdut în fața Norvegiei, în preliminariile EHF Euro Cup 2026

România a pierdut în fața Norvegiei, în preliminariile EHF Euro Cup 2026România - Norvegia. Sursa foto: Captură video Facebook
Naționala feminină de handbal a României a pierdut miercuri seara în fața Norvegiei, cu scorul de 29-27 (16-11), într-un meci disputat la Larik, în Grupa A a preliminariilor EHF Euro Cup 2026.

România a pierdut în fața Norvegiei, scor 29-27

România a început bine meciul și a condus cu 3-1, 4-2 și 5-3, însă Norvegia a reușit să întoarcă scorul și a intrat la pauză cu un avantaj de cinci goluri, 16-11.

La debutul selecționerului Ovidiu Mihăilă, tricolorele au reușit să recupereze diferența și au trecut în avantaj în repriza a doua, conducând cu 19-18 și 20-19. Norvegia a gestionat însă mai bine finalul meciului și s-a impus cu 29-27.

Golurile marcate de România

Pentru România au înscris Sorina Maria Grozav - 7 goluri, Lorena Gabriela Ostase și Elena Roșu - câte 5, Ioana Rebeca Necula - 2, Mariya Skrobic (fostă Kanaval, jucătoare belarusă naturalizată, aflată la debut) - 2, Alisia-Lorena Boiciuc - 2, Alexandra Gabriela Dumitrașcu - 2 și Sonia Mariana Seraficeanu - 2.

Pentru Norvegia au marcat Henny Ella Reistad - 10 goluri, Kristine Breistoel și Thale Rushfeldt Deila - câte 4, Maren Nyland Aardahl - 3, Sanna Charlotte Solberg-Isaksen - 2, iar Veronica Egebakken Kristiansen, Stine Ruscetta Skogrand, Live Rushfeldt Deila, Nora Mork, Malin Larsen Aune și Vilde Mortensen Ingstad - câte un gol fiecare.

România - Norvegia

România - Norvegia. Sursa foto: Captură video Facebook

Cele cinci țări gazdă ale EHF EURO 2026 - Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia - nu joacă în preliminarii, ci participă la EHF Euro Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.

Programul României în grupa de Euro Cup

În acest an, tricolorele vor mai disputa un meci în grupa EHF EuroCup împotriva Poloniei, pe 19 octombrie, la Craiova, iar competiţia va fi reluată în 2026.

  • România – Polonia, 19 octombrie 2025
  • Slovacia – România, 4 martie 2026
  • România – Slovacia, 7 martie 2026
  • România – Norvegia, 6 aprilie 2026
  • Polonia – România, 11 aprilie 2026

