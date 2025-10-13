„O prostie din partea noastră”. Cum au comentat austriecii meciul cu România

Victoria României cu 1–0 în fața Austriei a stârnit reacții tăioase la Viena. Deși oaspeții au avut posesia mai mult timp, concluzia de după fluierul final a fost că jocul n-a produs și ocazii, iar greșelile de management al finalului de meci au costat scump.

Rezultatul meciului a reprezentat un balon de oxigen pentru selecționerul Mircea Lucescu, dar și a șanselor de calificare ale României. Austria a dominat, România a luat punctele.

La final, selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a admis fără ocol:„Am avut posesia mingii mult în ultimele minute, iar românii nu au mai vrut să joace. Era clar că mai aveam doar 30 de secunde. Nu a fost cea mai inteligentă decizie tactică. A fost o prostie din partea noastră. Am avut șansa să facem un pas mare către Cupa Mondială astăzi (12 octombrie)”.

E o evaluare severă a propriei echipe, care sugerează că Austria a gestionat greșit momentele-cheie: prea multă circulație sterilă, prea puțină verticalitate, iar în ultimele secunde, lipsă de luciditate.

Tonul editorialelor ziarelor de sport austriece a mers pe aceeași linie. „S-a terminat! S-a terminat! Austria a pierdut”, au titrat publicațiile, subliniind contrastul dintre controlul aparent al jocului și sterilitatea din fața porții.

Kicker a sintetizat meciul astfel: „S-a terminat! S-a terminat! Austria a pierdut cu 1-0 în fața României la București. Echipa națională a Austriei a avut mai multă posesie, dar a creat cu greu faze periculoase. România a jucat agresiv, rapid și a exploatat eficient contraatacurile. Per total, o performanță dezamăgitoare din partea Austriei, care a arătat unele slăbiciuni defensive și a dus lipsă de putere ofensivă.”

Posesie fără productivitate: Momente lungi de dominare nu s-au tradus în ocazii clare.

Fragilități la tranziție defensivă: Deși Austria venise după cinci victorii consecutive în preliminarii, presa a remarcat „fisuri” în apărare, mai ales când România a accelerat pe contraatac.

Decizii neinspirate pe final: Ultimele minute au fost citate ca exemplu de „management deficitar”, exact cum a explicat și selecționerul.

Chiar și prin prisma criticilor spre propria echipă, publicațiile austriece au recunoscut planul reușit al tricolorilor: pressing curajos în zonele-cheie, ieșiri rapide după recuperare și capacitatea de a transforma puținul în destul. România a „ars” spațiile lăsate între liniile Austriei și a protejat avantajul cu disciplină.

Eșecul de la București întrerupe seria perfectă și, mai ales, lovește în moralul unei echipe care părea „unsă” pentru un sprint final spre Mondial.

Mesajul selecționerului, citat de Digisport: „O prostie din partea noastră”, e o chemare la luciditate: fără tăiș în ultima treime și fără reacție defensivă promptă la contraatac, posesia rămâne statistică, nu garanție.

Austria a venit cu CV-ul de formă, România a plecat cu punctele. Dincolo de scor, ecoul de la Viena e clar: critici pentru sterilitatea ofensivă, îngrijorări privind tranziția defensivă și o autoanaliză dură asupra modului în care s-a gestionat finalul. Pentru România, confirmarea unei rețete simple și eficiente: intensitate, viteză și cinism în momentele care decid.