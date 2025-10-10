Acest thriller domină topurile: Este considerat cel mai bun serial TV realizat vreodată

Miniseria este o producție anglo-americană de televiziune, realizată în colaborare de posturile HBO și Sky. Concepută și scrisă de Craig Mazin, în regia lui Johan Renck, drama aduce în prim-plan una dintre cele mai grave catastrofe nucleare din istorie: explozia de la centrala din Cernobîl, petrecută în aprilie 1986, în fosta Uniune Sovietică.

Un titlu care nu ar trebui să lipsească de pe lista ta de preferințe este miniseria „Cernobîl”, considerată de critici drept „una dintre cele mai remarcabile producții de televiziune din toate timpurile”.

Lansat de HBO în 2019, serialul îi are în rolurile principale pe Jessie Buckley, Jared Harris și Stellan Skarsgård. Povestea reconstituie evenimentele dramatice din aprilie 1986, când explozia unui reactor la centrala nucleară din Cernobîl a declanșat un dezastru de proporții, cu impact major asupra întregii lumi.

Producția pune în lumină actele de curaj ale celor care și-au riscat viața pentru a preveni o catastrofă de proporții devastatoare pentru întreaga Europă.

O persoană a comentat pe platforma Rotten Tomatoes: „Cu siguranță este unul dintre cele mai bune, mai dramatice și mai atent concepute seriale realizate vreodată”.

Altcineva a scris: „A reușit să surprindă perfect esența evenimentelor reale. Interpretarea a fost de primă clasă.” Un alt fan al serialului a comentat: „Asta demonstrează că viața reală este cea mai bună inspirație pentru povești, evitând trucurile ieftine. Este cel mai bun serial văzut vreodată”.

Un al mesaj: „O capodoperă deprimantă. Te prinde și nu te lasă până la final. Regie, poveste, actorie și producție, fantastice”. „Pe cât de magistral, pe atât de tulburător și șocant, exact cum ar trebui să fie un serial despre un capitol atât de întunecat al istoriei”.

„Cernobîl este un film despre dezastre, un film despre spioni, un film de groază, un thriller politic și o dramă umană, realizat cu măiestrie”, este mesajul unui alt comentator.

Regizorul suedez Johan Renck și-a făcut debutul cinematografic în 2008, cu filmul Downloading Nancy, prezentat în premieră la Festivalul de Film Sundance, în Park City, Utah. Ulterior, a colaborat și la alte producții importante, precum The Walking Dead, Halt and Catch Fire și Bates Motel.

În 2011, Renck și-a pus amprenta și în zona modei, realizând proiectul „Decadent Control” pentru Imagine Fashion. Filmul i-a avut în distribuție pe Roberto Cavalli, Eva Herzigová, Kirsty Hume și Brad Kroenig, iar ținutele purtate proveneau de la branduri renumite precum Agent Provocateur și H&M.

Consacrarea la nivel internațional a venit în 2019, când Renck a regizat mini-seria Cernobîl, o dramatizare a catastrofei nucleare din 1986, produsă de HBO și SKY. Proiectul i-a adus lui Renck un premiu „Primetime Emmy” pentru regie, urmat, în 2020, de distincția acordată de „Directors Guild of America” pentru cel mai bun regizor de film TV sau mini-serie.

În februarie 2025, s-a anunțat că Johan Renck va regiza filmul „A Ladder to the Sky”, inspirat de romanul cu același titlu scris de John Boyne, scenariul fiind semnat de Andres Heinz, Mickey Down și Konrad Kay.