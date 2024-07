Social „Barbie” trebuia să schimbe Hollywood-ul. De ce s-a ales praful de un mare proiect







Când „Barbie” a fost lansat în 2023, a devenit rapid un fenomen. A fost filmul cu cele mai mari încasări ale anului. A câștigat 1,4 miliarde de dolari la nivel mondial. Atunci, a devenit filmul Warner Bros cu cele mai mari încasări din toate timpurile. „Barbie” a depășit ambele filme „Dark Knight”, „Wonder Woman” și fiecare capitol din franciza „Harry Potter”.

Filmul a fost o replică de un roz aprins la deceniile de gândire convențională de la Hollywood. Succesul său părea să anunțe o nouă paradigmă pentru industria cinematografică. Filmele scrise și regizate de femei și axate pe protagoniste feminine puteau atrage audiențe uriașe la multiplexurile din întreaga lume.

Cât a schimbat „Barbie” Hollywood-ul?

Cu toate acestea, în cele 12 luni de la lansarea filmului, puține lucruri s-au schimbat la Hollywood. Afectată de două greve ale forței de muncă și de o reducere generală a activității companiilor de divertisment, industria a revenit la metodele sale obișnuite de a face afaceri.

Încasările au scăzut cu 17% față de anul trecut în această perioadă. Filmele lansate în 2023 au același număr de fete sau femei în rolurile principale ca în 2010, potrivit unui raport al Annenberg Inclusion Initiative de la Universitatea California de Sud. Întrebați la Hollywood și consensul pare să fie că „Barbie” este un succes singular. Aceasta este o faptă uriașă condusă de talente deosebite, scenarista și regizoarea Greta Gerwig și vedeta Margot Robbie. Ce înseamnă acest lucru? Nu vă așteptați la o mulțime de filme de acest gen în cinematografe prea curând.

„Barbie nu a avut niciun efect. Este perceput din punct de vedere cognitiv ca o întâmplare singulară. Ei au individualizat succesul Margot Robbie, Greta Gerwig. Nu s-au gândit la modul în care propriile lor decizii ar putea fi diferite și incluzive pentru a crea o nouă cale de urmat. La fel ca majoritatea lucrurilor din această industrie, ei sunt de genul: „Oh, asta este curat și strălucitor”, iar apoi se întorc imediat la modul în care au fost întotdeauna”, a declarat Stacy L. Smith, fondatoarea inițiativei de incluziune, care studiază inegalitatea la Hollywood.

Au dat totul pentru Barbie

Realizarea filmului „Barbie” nu a fost deloc tradițională. Compania de jucării Mattel i-a dat regizoarei Gerwig frâu liber pentru a imagina o poveste bazată pe păpușa titulară, care a avut o mulțime de detractori de-a lungul deceniilor. Rezultatul a fost un film în valoare de 150 de milioane de dolari care a ironizat personalitatea lui Barbie și compania în sine. Directorul executiv al Mattel, Ynon Kreiz, a declarat că a fost întrebat cel mai frecvent: „Cum ați permis să se întâmple asta?”

Warner Bros a dat totul pe promovarea filmului, cu scopul de a-l transforma în filmul cu cele mai mari încasări bazate pe proprietatea intelectuală a unei femei. Ei au depășit aceste obiective cu o campanie expansivă care a făcut „Barbie” de neocolit. „Treaba a fost cum să sfidăm așteptările oamenilor cu privire la ceea ce ar putea fi un film cu Barbie”, a declarat Josh Goldstine, președintele departamentului de marketing mondial al studioului.

Desigur, nimic nu se întâmplă rapid la Hollywood. Finalizarea unui film poate dura adesea ani de zile. Mattel are în prezent 16 proiecte în curs de dezvoltare, inclusiv o reimaginare a filmului „Barney”, cu Daniel Kaluuya, și „Polly Pocket”, care o va avea în rolul păpușii pe Lily Collins. Lena Dunham, care a scris scenariul pentru „Polly Pocket”, a renunțat la postul de regizor, declarând pentru The New Yorker că nu crede că ar putea replica succesul regizoarei Gerwig. Ea a descris „Barbie” ca fiind „o bomboană pentru atât de multe tipuri diferite de oameni și a fost perfect și divin Greta”.

„Știm că nu fiecare film va fi următorul „Barbie”, dar avem aceeași abordare”, a spus Kriez.

Alt film cu femei în rolurile principale

De la lansarea filmului „Barbie”, Warner Bros., condusă acum de copreședinții Pamela Abdy și Michael De Luca, a produs două filme live-action cu femei în rolurile principale și cu regizoare femei: „The Watchers” de Ishana Shyamalan și «The Bride!» de Maggie Gyllenhaal, cu Jessie Buckley și Christian Bale. Cel de-al doilea film va fi lansat anul viitor. Studioul are în dezvoltare activă alte trei filme live-action cu femei în rolurile principale, realizate de regizoare, inclusiv Olivia Wilde.

Warner Bros. a declarat că ar dori să exploreze un alt film „Barbie” dacă Gerwig și Robbie ar fi interesate. Contractele celor două pentru filmul original nu le obligau să facă o continuare.

Abdy și De Luca au semnat un contract general cu compania de producție a lui Margot Robbie, LuckyChap. Compania este condusă alături de soțul ei, Tom Ackerley, dar și de Josey McNamara. Aceștia chiar au oferit trio-ului o cheie originală a studioului. Au reînviat o tradiție începută de Jack Warner, unul dintre fondatorii Warner Bros.

Robbie a declarat că, în opinia sa, cel mai mare obstacol în calea studiourilor va fi convingerea acestora că filmele cu femei în rolul principal pot atrage toate categoriile de public.

„Este foarte greu să convingi oamenii că bărbații vor apărea într-un film cu o femeie în rolul principal, din păcate. Sincer, asta mi se pare o luptă mai mare decât încercarea de a convinge oamenii că o regizoare poate face bani mulți la box office”, a spus ea într-un interviu.

Vom asista la continuarea filmului „Barbie”?

Atunci când echipa ei de producători a susținut un buget mai mare pentru „Barbie”, producătorilor li s-a spus că nu este comparabil, deoarece făcea parte din genul supereroilor.

„Dacă vom fi destul de norocoși să fim din nou în această poziție și să facem un film cu patru cvadrante, mare, condus de o femeie, puteți fi siguri că vom folosi „Barbie” ca exemplu”, a spus Ackerley.

În ceea ce privește potențialul unei continuări, el și Robbie au transmis un e-mail.

„Desigur, posibilitatea este foarte interesantă. Am ridicat ștacheta foarte sus pentru noi înșine. Ne-am angaja (n.r. la o continuare a filmului) doar dacă am crede că putem realiza ceva la acel nivel”, s-a arătat în e-mail.

Pentru industrie, aplicarea a ceea ce s-a învățat din succesul lui „Barbie” poate fi o sarcină formidabilă, conform nytimes.com.

„Când lucrurile sunt dificile, chiar trebuie să inovezi. Așa că eu cred că am învățat aceste lecții. Și le-am uitat. Să sperăm că ni le vom reaminti din nou”, a spus Goldstine.

Amy Baer, producător și președinte al consiliului de administrație al grupului de advocacy Women in Film, a analizat recent un proiect de comedie cu un concept înalt. Acesta din urmă prevede roluri principale pentru o femeie în vârstă și o femeie tânără. Ea a spus că cel mai frecvent răspuns din partea studiourilor a fost: „Pur și simplu nu știm pentru cine este. Este o provocare să vinzi ceva unui studio sau unui finanțator în acest moment. Ei vor un pariu sigur. Acest lucru este dificil.”