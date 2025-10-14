International

Avertisment din Polonia. Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil atac al Rusiei

Avertisment din Polonia. Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil atac al RusieiMinistrul polonez de Externe. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Ministrul polonez de Externe a avertizat că statele europene trebuie să se pregătească pentru eventualitatea unui atac din partea Rusiei, subliniind că ar fi „iresponsabil” ca Europa să nu își consolideze apărarea prin proiecte precum un „zid al dronelor” pe flancul estic. „Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și, prin urmare, cred că a nu construi capacități anti-drone și anti-drone în aceste zile ar fi iresponsabil”, a declarat Radoslaw Sikorski potrivit Reuters.

Polonia, apel către statele europene

În cadrul unei vizite la Londra, unde a prezentat o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în Ucraina, Sikorski a făcut apel la statele europene să „rămână ferme” în sprijinul acordat Kievului și și-a exprimat speranța că Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru a intensifica atacurile asupra infrastructurii militare ruse.

Oficialul polonez a evidențiat totodată importanța aprovizionării continue cu arme și muniție, avertizând că incidentele recente cu drone și avioane rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei arată vulnerabilitatea flancului estic al Europei.

NATO

NATO. Sursă foto: Facebook

Polonia transmite că Ucraina trebuie sprijinită în continuare 

Oficialul polonez a declarat că, deocamdată, nu există confirmări privind originea dronelor care au survolat Copenhaga.

Întrebat despre perspectiva extinderii proiectului unui „zid al dronelor” pentru a preveni eventuale atacuri viitoare, Radoslaw Sikorski a spus, într-un interviu acordat Reuters, că există riscul ca Rusia „să pătrundă, din nefericire, adânc în interiorul Europei”.

„Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și, prin urmare, cred că a nu construi capacități anti-drone și anti-drone în aceste zile ar fi iresponsabil”, a spus el, stând lângă drona iraniană în sediul președintelui parlamentului britanic. Președintele rus Vladimir Putin a calificat drept „o prostie” ideea că țara sa ar putea viza un stat membru NATO.

Vladimir Putin neagă în continuare

Vladimir Putin a respins ca fiind „absurdă” ideea potrivit căreia Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO.

În replică, Radoslaw Sikorski, unul dintre cei mai consecvenți critici ai liderului de la Kremlin, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să susțină Ucraina pe termen lung, cel puțin pentru următorii trei ani — perioadă pentru care, potrivit lui, se pregătește deja și Kievul.

„Ucrainenii planifică acest război pe trei ani, ceea ce este o abordare prudentă”, a explicat ministrul polonez. „Trebuie să-l facem pe Putin să înțeleagă că suntem hotărâți să rămânem fermi în această luptă cel puțin pe durata acestor trei ani.”

