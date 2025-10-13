Ministrul Economiei, reacție la moțiunea AUR. „Acuzații fără dovezi, minciuni”

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, i-a acuzat pe cei de la AUR că au introdus o moțiune, împotirva sa, bazată doar pe neadevăruri. Demnitarul a vorbit despre minciuni și manipulări.

„Am citit moţiunea pe care aţi scris-o împotriva mea şi recunosc că s-a muncit la ea, însă s-a muncit doar la formă, pentru că la fond nu aveţi absolut nimic. Sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr. Şi da, vine de la AUR, un partid care de fiecare dată când n-are soluţii se uită în jurul lui să caute vinovat şi crede că e relevant, pentru că se uită la alţii”, a spus ministrul Economiei.

În răspunsul ce e adresat celor care au inițiat moțiunea, Radu Miruță a mai spus că, în activitatea sa de ministru, a fost în fabrici, pe şantiere, în companiile de stat şi cele private, a reluat programele de investiţii blocate, a deschis accesul industriei româneşti la fondurile europene, a pornit cel mai mare proces de digitalizare a instituţiilor publice centrale cu care interacţionează şi mediul privat, a declanşat controale acolo "unde se furau bani publici" şi a sesizat procurorii acolo unde a găsit dovezi.

„Sm găsit concursuri trucate, am găsit oameni puşi din pix, nu pe competenţe, ci pe aranjamentele celor care au muls, ani la rând, companiile de stat. Am făcut numiri provizorii pentru că mă obligă legea, câţiva, inclusiv de la USR, dar pe criteriul competenţei, aşa cum am păstrat administratori special în consiliile de administraţie şi din PSD, şi din PNL. Observ că unii şi de la AUR, dacă sunt profesionişti, vor rămâne în continuare acolo”.

Acuzat că ar fi numit în funcții membri de partid, ministrul a replicat: „Despre aşa-zisa agenţie de plasare (de forţă de muncă - n.r.) pentru USR. Dacă în România să dai afară sinecuri înseamnă o agenţie de plasare pentru un partid, atunci înseamnă că unii au trăit prea mult din sinecuri ca să înţeleagă diferenţa. (...) Am demis administratori speciali care luau salarii şi de 30.000 lei pe lună şi conduceau companii despre care n-aveau habar, care n-aveau nicio perspectivă de redresare şi care nici măcar nu ştiau ce produc. Am schimbat oameni care nu aveau habar de numărul angajaţilor din companiile pe care le păstoreau.

Această moţiune arată limpede un singur lucru şi anume că AUR are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat. Faceţi jocuri de culise, dar responsabilitatea noastră, ca guvern, şi a mea personală, este să apărăm un sistem care începe să funcţioneze şi să curăţăm ce este putred în acest sistem.”

Unul dintre cei puşi în funcţie de către USR este Nicu Fălcoi, „pilot de avion de vânătoare, un om care şi-a dedicat întreaga viaţă cu rezultate spectaculoase pentru ţară în domeniul aviaţiei şi în domeniul militar, care a fost vicepreşedintele Adunării Parlamentare NATO”.

„L-am desemnat să vină de la Timişoara, să pună pe picioare fabrica de avioane de la Craiova pentru colosala sumă de 2.700 lei pe lună! De acest fel de oameni avem nevoie cu toţii, dacă vrem să ducem pe linia de plutire companiile de stat”, a mai explicat ministrul.