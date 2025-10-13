Deputat AUR, legături periculoase cu Superbet, de la care a primit o avere

Deputatul AUR Eduard Virgil Koler a fost, timp de aproape cinci ani, consilierul președintelui Superbet, Sacha Dragic. Parlamentarul a declarat că este „bun prieten” cu omul de afaceri și susține că industria jocurilor de noroc aduce miliarde de lei la bugetul statului.

Deputatul Eduard Virgil Koler, ales pe listele AUR în decembrie 2024, în circumscripția Mehedinți, a fost consilierul președintelui Superbet, Sacha Dragic, operatorul numărul unu al industriei jocurilor de noroc din România. Informațiile au fost publicate de site-ul de investigații Snoop.ro, care a analizat declarațiile de avere și documentele depuse de politician.

Conform acestora, Koler a lucrat pentru Superbet în perioada 2019–2023, perioadă în care a primit în medie 5.000 de euro lunar, iar în total a încasat aproximativ 300.000 de euro.

În declarația de avere din 2025, parlamentarul AUR a notat că în anul 2024 a fost remunerat cu 290.000 de lei, echivalentul a 58.000 de euro, pentru activitatea de consilier.

Întrebat de jurnaliștii de la Snoop.ro cum a început colaborarea cu omul de afaceri, Eduard Virgil Koler a explicat:

„L-am cunoscut la Orșova pe Sacha Dragic. Mi-a propus să fiu consilierul domniei sale.”

Deputatul afirmă că relația sa cu Sacha Dragic este una veche și bazată pe respect profesional.

„Sacha Dragic este un vechi prieten de-al meu, care produce 450 de milioane de euro taxe și impozite în fiecare an. Este unul dintre cei mai mari oameni de afaceri ai României și sunt mândru că am putut să lucrez cu el și voi lucra cu el cât timp voi putea.”

Înainte de a intra în Parlament, Eduard Virgil Koler a fost consilier local PMP la Drobeta Turnu Severin. În același timp, a lucrat ca și consilier al președintelui Superbet.

Potrivit declarației sale de avere, în perioada 2020–2024, Koler a încasat din colaborarea cu Superbet aproape 1,5 milioane de lei, echivalentul a 300.000 de euro.

În documentele publice depuse la Camera Deputaților, el a precizat că activitatea de consiliere a continuat până în anul 2024, în paralel cu activitatea politică.

În declarația de avere din iunie 2025, Eduard Virgil Koler a menționat și un împrumut în valoare de 120.000 de euro primit de la Sacha Dragic, în anul 2024, cu termen de rambursare până în 2026.

Deputatul AUR, în vârstă de 50 de ani, se află la primul mandat în Parlament. El este membru al Comisiei pentru buget, finanțe și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Eduard Virgil Koler afirmă că nu este de acord cu ideea de a interzice industria jocurilor de noroc, considerând că aceasta are un rol economic important.

„Jocurile de noroc sunt un cod CAEN din România. Aduc 3 miliarde pe an statului român. Eu zic că este suficient. Personal, cred că nicio firmă din România, indiferent de codul ei de activitate, atât timp cât are un cod CAEN corect, stabilit prin lege, nu trebuie închisă. Sunt lucruri care ar trebui delimitate, ar trebui un cod CAEN pentru pariurile sportive, ar trebui un cod CAEN pentru alte jocuri de noroc.”

Deputatul AUR susține că susține reglementarea, nu interzicerea completă a industriei, și afirmă că jocurile de noroc „aduc bani reali la bugetul României”.

În 2023, liderul AUR George Simion declara public că susține interzicerea totală a jocurilor de noroc și a pariurilor. Cu toate acestea, formațiunea politică nu a depus niciun proiect de lege în acest sens.

Eduard Virgil Koler a evitat să-l critice pe liderul partidului din care face parte, răspunzând scurt:

„George Simion este un politician care are părerile lui foarte bune.”

Deputatul AUR a criticat politicienii care folosesc tema jocurilor de noroc în scop electoral.

„Să mai gândim și într-o logică economică și să lăsăm populismele. Sunt unii politicieni care și-au făcut o temă din treaba asta.”

Koler afirmă că, în locul unei interdicții totale, statul ar trebui să se concentreze pe limitarea publicității și pe reglementarea clară a locațiilor unde pot funcționa cazinourile și păcănelele.

Deputatul AUR susține că interzicerea jocurilor de noroc ar avea consecințe negative asupra bugetului de stat.

„Dacă mâine se interzic în România, credeți că nu se vor mai juca oamenii? O să joace pe online și banii o să îi ia alte țări…”

„Vă spun că, dacă de mâine dispar din bugetul țării 3 miliarde, ei vor trebui să fie puși la loc din altă parte. Și o să fie puși din mărire de TVA și taxe de la alții. Guvernul a spus exact la fel, că nu susține acest lucru.”

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în 2024 industria jocurilor de noroc a plătit 5 miliarde de lei sub formă de taxe și impozite.

Pentru a genera această sumă, companiile de gambling au încasat circa 12,5 miliarde de lei, echivalentul a 2,5 miliarde de euro, potrivit Băncii Naționale a României.

Datele INS arată că în primele șase luni ale anului 2025, românii au cheltuit 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc — o sumă comparabilă cu bugetele anuale ale Ministerelor Justiției și Culturii.