Superliga. Rapid - Farul Constanța, 20.30. Giuleștenii au ocazia să devină lideri

Superliga. Rapid evoluează, azi, împotriva Farului Constanța (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), într-o confruntare din etapa a 12-a a campionatului intern. Miză mare și pentru gazde, care pot urca pe primul loc, dar și pentru formația patronată de Gheorghe Hagi, care a avut un start mediocru de sezon.

Echipa din Giulești este pe locul 4, cu 22 de puncte. Lideră e Craiova, cu 24 de puncte. Așa că, în cazul unei victorii, echipa lui Costel Gâlcă poate deveni lideră. Cel puțin până mâine seară, când Universitatea Craiova evoluează în deplasare cu FCSB (ora 20.30).

De partea cealaltă, Farul Constanța este pe poziția a 8-a cu 15 puncte.

Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Braun - T. Christensen, Vulturar, K. Keita - Dobre, Baroan, Petrila Rezerve: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, Micovschi, Jambor, Onea, Koljic Absenți: Borza, D. Ciobotariu, Drilon Hazrollaj, Ignat, Burmaz, Diogo Mendes (accidentați) Antrenor: Costel Gâlcă

Farul: Buzbuchi - Vînă, Larie, Țîru, Ganea - Radaslavescu, Dican - Cojocaru, Grigoryan, Tănasă - Ișfan Rezerve: R. Munteanu, Ducan, D. Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Pereira, Nikolov, G. Iancu, Sima, Vojtus, Markovic Absenți: Constantinescu, Doicaru, Gustavo, Maftei (accidentați) / Ramalho (suspendat) Antrenor: Ianis Zicu

Stadion: „Giulești Superbet Arena” Arbitru: Szabolcs Kovacs A1: Adrian Vornicu A2: Ioan Alexandru Corb Arbitru VAR: Sebastian Colțescu Arbitru AVAR: Stelian Slabu

În această săptămână, constănțenii au făcut o reașezare pe banca tehnică. Și au spus că Ianis Zicu nu e, de fapt, antrenor principal, ci „secund”.

„Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an. Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.”