Metaloglobus - FC Botoșani, 0-2. Gazdele, ultimele în clasament. Oaspeții au urcat pe 2

Metaloglobus a fost învinsă, luni, pe teren propriu, de FC Botoșani, scor 0-2, într-o confruntare din etapa a 11-a a campionatului intern. Diferența a fost făcută de golurile marcate de Zoran Mitrov în minutul 27 și de Alexandru Cîmpanu (64). Meciul s-a disputat la Clinceni.

După acest succes, moldovenii au ajuns pe locul al 2-la în clasament, cu 22 de puncte. Lideră e Universitatea Craiova cu 24 de puncte. Metaloglobus e ultima, cu 3 puncte, fără victorie în acest sezon.

Au marcat: Zoran Mitrov (27), Alexandru Cîmpanu (64). Cartonaş roşu: Tarek Aggoun (Metaloglobus, 62). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Marius Cristian Marchidanu (Brăila), Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF.

Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, s-a bucurat, dincolo de succesul în sine, și pentru că echipa sa nu a primit gol de la Metaloglobus.

„Prima repriză am avut-o la discreție, nu am marcat și apoi puteam pătimi după aceea. E bine că în a doua repriză a venit acel gol, ne-a descătușat și eliminarea. Totul a fost mult mai bine. Victoria băieților, merită toate felicitările. Nu am primit gol, ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Atunci când ești favorit trebuie să fii atent. E meritul tuturor, toți au avut o contribuție. De la conducere, la staff pentru că toată săptămâna am muncit, am vrut să fie responsabili, iar jucătorii sunt exponenții. Degeaba noi le zicem ce să facă dacă ei după aceea pe teren nu dau tot ce au mai bun. Astfel de meciuri pot fi periculoase”, a spus tehnicianul celor de la FC Botoșani, conform Digi Sport.