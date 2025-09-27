Suoerliga. Petrolul continuă seria neagră: 0-1 cu Rapid

Rapid București s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, în fața celor de la Petrolul Ploiești, în etapa a 11-a din Superligă. Cu această victorie, giuleștenii urcă pe locul al doilea în clasament, cu 22 de puncte, în spatele Universității Craiova. Petrolul rămâne pe 14, cu doar șase puncte, acumulând cinci înfrângeri consecutive.

Prima repriză a fost dominată de Rapid, iar în minutul 17 Rareș Pop a șutat din careu, însă mingea a lovit un coechipier, Koljic, aflat în fața porții adverse. După șapte minute, oaspeții au reușit să deschidă scorul: Elvir Koljic a executat o lovitură liberă pe jos și tare din marginea careului, portarul Bălbărău a respins în față, iar Pașcanu a trimis mingea în plasă.

În minutul 40, Doukansy a avut o șansă pentru Petrolul, dar șutul său a fost apărat de Aioani. Partea secundă a meciului a fost săracă în ocazii, Rapid reușind să își păstreze avantajul până la final.

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp (Prce 74), Y. Roche – D. Radu (Tolea 46), Doukansy (Jyry 46), Mateiu, Dongmo, Sălceanu (David Paraschiv 77) – Chică Roșă (Doumtsios 66), Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

Rapid București: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Braun (Leo Bolgado 80) – Hromada (Alex Dobre 69), K. Keita – R. Pop (Vulturar 69), T. Christensen (Micovschi 80), Petrila (Gojkovic 79) – Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă

Cartonașe galbene: Jyry 79, Prce 83 / K. Keita 45+2

Arbitri: Marcel Bîrsan – Mircea Grigoriu, Ionuț Neacșu Asistenți: Viorel Flueran – Marius Badea