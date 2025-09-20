Superliga. Oțelul Galați - Universitatea Craiova. Liderul caută să-și conserve locul în clasament

Superliga. Universitatea Craiova evoluează, azi, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe terenul Oțelului Galați, în etapa a 10-a a campionatului intern.

Oltenii au un început foarte bun de sezon și sunt lideri, cu un total de 23 de puncte. Echipa lui Mirel Rădoi nu a pierdut niciun meci în acest campionat, la fel ca și Rapid. Oțelul a strâns 10 puncte și e pe poziția a 10-a.

„Avem ceva probleme neobișnuite față de altă partidă, dar cumva din cauza a ceea ce urmează mă voi aștepta să fie din ce în ce mai multe.

Starea terenului va fi din ce în ce mai... să nu o numesc chiar proastă, nu o să fie terenurile cum au fost în perioada asta, după aceea vor apărea Conference din nou, vor apărea și meciuri în Cupa României, și mă aștept ca de la săptămâna la săptămână să avem ceva probleme, pentru că nici cum a fost perioada asta, intensitatea antrenamentului nu va scădea”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților înaintea confruntării de la Galați.

Oțelul Galați (4-3-3): I. Popescu - Zhelev, Murria, P. Iacov, Conrado - Lameira, Zivulic, Joao Paulo - Andrezinho, Patrick, D. Frunză Rezerve: Dur Bozoancă, S. Rus, Neciu, Bonilla, Chira, Frunză, Bordun, Postelnicu, Pedro, Rafael, A. Ciobanu, Neicu Absent: Daniel Sandu (accidentat) Antrenor: Laszlo Balint

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Fl. Ștefan, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Nsimba Rezerve: Lung jr, A. Crețu, Anzor, Baiaram, Houri, Mora, M. Rădulescu, Teles, A. Rus, Băsceanu Absenți: Mogoș, Stevanovici (accidentați), Paradela (în recuperare) Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion: „Oțelul” Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca) A1: Avram Valentin (Bucureşti) A2: Cerei Alexandru (Cluj-Napoca) Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti) Arbitru AVAR: Bîrdeş Romică (Piteşti)