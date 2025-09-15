Emil Săndoi, campion cu Universitatea Craiova în 1991: Echipa de azi e marea favorită la titlu

Universitatea Craiova e lideră în campioantul intern. Oltenii au adunat 23 de puncte după 9 etape și sunt urmați de Rapid (19) și FC Botoșani (16). Jocul oltenilor este lăudat de mulți oameni de fotbal din România, care îi văd favoriți la titlu pe elevii lui Mirel Rădoi.

La finalul acestui sezon, anul viitor, se împlinesc 35 de ani de când „alb-albaștrii” nu au mai câștigat campionatul etern. O eternitate, în care oltenii au trecut prin perioade cumplite: retrogradarea din 2005 și dezafilierea din 2011. După acel final, la Craiova au apărut două formații: Universitatea, liderul de azi al campionatului și FC „U”, îngropată în acest an de Adrian Mititelu.

Emil Săndoi (60 de ani) a făcut parte din ultima echipă care a adus titlul la Craiova. În acel an, „alb-albaștrii” au reușit eventul, pentru că s-au impus și în Cupa României. Fostul căpitan al Universității, crede ce acest sezon va fi al Craiovei. „Am spus-o înainte de începerea campionatului că echipa lui Rădoi e favorită la titlu. Nu doar că este una dintre favorite. M-am bazat pe transferurile făcute. Echipa arată bine, are un lot echilibrat, o bancă de rezerve cu o valoare apropiată de cea a titularilor. Așa că nu se simte la schimbări”, ne-a declarat Săndoi.

Un avantaj pentru echipă este și începutul catastrofal de sezon pentru FCSB și CFR Cluj. „Parcă niciodată nu au fost în asemenea criză. Au trecut deja 9 etape și sunt jos ambele. Un argument în plus pentru ca Universitatea să devină campioană. Echipa are maturitate, se vede. Cred că poate să facă față și în campionat, și în Conference League”, spune fostul fundaș.

În 1991, oltenii au pus mâna pe titlu, după ce au depășit-o pe Steaua la golaveraj. În ultima etapă, acasă, Craiova s-a impus pe teren propriu cu Sportul Studențesc, scor 3-0. Al doilea gol a fost marcat de Emil Săndoi, cel care a fost golgheterul echipei în acel sezon (13 goluri, niciunul marcat din penalty).

„A fost nebunie atunci, într-un oraș care respiră fotbal, așa cum știe toată lumea. Noi am profitat și de faptul că Dinamo și Steaua transferaseră după Revoluție cam tot ce aveau de valoare.

Ne-am propus să devenim campioni și ne-am atins obiectivul. Atunci trecuseră 10 ani de la ultimul titlu. Ar fi frumos ca la anul, câmnd se împlinesc 35 de ani, orașul să simtă din nou o astfel de bucurie”, ne-a mai spus Săndoi.