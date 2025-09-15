Tzancă Uraganu a făcut senzație la nunta de lux a lui Gabriel Al Baba din Atena

Manelistul Tzancă Uraganu a fost unul dintre punctele centrale ale nunții fastuoase a lui Gabriel Al Baba, desfășurată la Atena, unde au participat invitați de top din România. Petrecerea a fost marcată de decoruri luxoase, preparate sofisticate și recitaluri memorabile, inclusiv al renumitului manelist, potrivit Cancan.

Tzancă Uraganu a urcat pe scenă la Four Seasons din Atena și a încântat invitații cu un spectacol de excepție, demonstrând încă o dată popularitatea sa în rândul fanilor de manele. Conform declarațiilor sale recente pe rețelele sociale, onorariile pentru astfel de evenimente au crescut considerabil.

„Cânt și pe 30.000, și pe 25.000, acum două, trei săptămâni am cântat pe 30.000, pe 25.000, 15.000, 17.000.”a declarat manelistul.

În cazul nunții lui Gabriel Al Baba, surse apropiate ale organizatorilor estimează că artistul ar fi încasat aproximativ 40.000 de euro pentru această nuntă.

Evenimentul a fost planificat cu meticulozitate, iar fiecare moment artistic a fost conceput pentru a impresiona publicul. Sala a fost decorată cu flori alese, lumini spectaculoase și aranjamente sofisticate, creând un cadru comparabil cu cele mai exclusiviste evenimente internaționale.

Petrecerea s-a desfășurat într-un restaurant de lux din Atena, recunoscut pentru evenimentele private de elită și gastronomia de top. Invitații au beneficiat de preparate rafinate și băuturi premium, iar atmosfera a fost întreținută de artiști internaționali, printre care și manelistul Tzancă Uraganu.

Rochia miresei, Timeea, a fost un alt punct de atracție, confecționată din materiale fine, cu inserții transparente și trenă elegantă, evidențiind bustul și talia, atrăgând toate privirile invitaților.

Gabriel Al-Baba, în vârstă de 30 de ani, antreprenor din Timiș, a devenit cunoscut în mediile economice și politice prin câștigarea a 49 de contracte în valoare de aproape 10 milioane de euro în cadrul PNRR, majoritatea fără competitori. Firma sa, Aconnect Smart Software, a înregistrat o creștere spectaculoasă, de la un angajat și venituri modeste în 2022, la patru angajați și o cifră de afaceri de 7,7 milioane de euro în 2023.

Parchetul European (EPPO) investighează posibile conflicte de interese, întrucât Al-Baba ar fi fost implicat și în consultanță, nu doar în implementarea proiectelor. În județul Tulcea, compania sa a obținut contracte de circa 600.000 de euro, uneori fiind singurul ofertant.