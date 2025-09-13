Cele mai scumpe rochii purtate de vedete. Au atras toate privirile

Cele mai scumpe rochii purtate de vedete. Moda a fost mereu mai mult decât un simplu detaliu vestimentar. În cazul vedetelor internaționale, o rochie purtată pe covorul roșu sau la un eveniment istoric poate deveni o piesă de patrimoniu, evaluată la milioane de dolari.

De-a lungul timpului, au existat apariții care au intrat în istorie nu doar pentru frumusețea ținutelor, ci și pentru valoarea lor uriașă.

Unul dintre cele mai discutate momente a fost apariția lui Kim Kardashian la Met Gala 2022. Influencerița și vedeta de reality-show a ales să poarte celebra rochie bej cu cristale strălucitoare, purtată de Marilyn Monroe în 1962, atunci când i-a cântat președintelui John F. Kennedy „Happy Birthday, Mr. President”.

Rochia, creată de designerul Jean Louis, este considerată una dintre cele mai iconice piese din istoria modei. Valoarea ei este estimată la aproximativ 4,8 milioane de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai scumpe rochii purtate vreodată de o celebritate.

Apariția lui Kim a stârnit controverse, unii critici considerând că rochia istorică nu ar fi trebuit scoasă din muzeu, în timp ce alții au văzut în acest gest un omagiu adus divei anilor ’60.

În 2013, la ceremonia Premiilor Oscar, Jennifer Lawrence a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă Dior Haute Couture. Ținuta în nuanțe de roz pal, cu o trenă amplă, a rămas în istorie și pentru momentul în care actrița a căzut pe scări în drum spre scenă, dar și pentru prețul ei.

Potrivit experților în modă, rochia Dior ar fi avut o valoare de 4 milioane de dolari, fiind una dintre cele mai costisitoare ținute purtate vreodată la un eveniment de acest fel.

Un alt moment memorabil a avut loc în 1997, când Nicole Kidman a purtat la Oscaruri o rochie verde smarald semnatăChristian Dior, realizată de John Galliano. Aceasta a fost considerată la vremea respectivă o piesă revoluționară pentru covorul roșu, prin croiala sa sofisticată și broderiile extrem de elaborate.

Valoarea estimată a rochiei este de aproximativ 2 milioane de dolari, transformând-o într-una dintre cele mai scumpe ținute ale vremii.

În 2015, Beyoncé a făcut furori pe covorul roșu al Met Gala, apărând într-o rochie semnată Givenchy, realizată dintr-un material transparent, cu aplicații de cristale. Ținuta a devenit imediat virală și a fost evaluată de specialiști la peste 350.000 de dolari.

Chiar dacă nu se ridică la milioanele altor rochii, piesa a intrat în top datorită impactului său mediatic și a faptului că a transformat modul în care erau privite ținutele îndrăznețe la astfel de evenimente.

Nici nunțile celebrităților nu sunt lipsite de extravagante vestimentare. În 2014, Amal Clooney, soția actorului George Clooney, a ales să poarte o rochie de mireasă semnată de Oscar de la Renta. Ținuta, realizată manual, a fost estimată la aproximativ 380.000 de dolari.

Realizată din dantelă franceză și decorată cu broderii delicate, rochia a intrat în istoria modei ca una dintre cele mai elegante și costisitoare rochii de mireasă purtate de o celebritate.

Un alt exemplu extravagant este Paris Hilton, care, în 2021, la propria nuntă, a purtat nu mai puțin de șase rochii diferite. Cea principală, semnată de Oscar de la Renta, a fost estimată la 1 milion de dolari. Ținuta era acoperită de dantelă și broderii florale, iar apariția a confirmat reputația lui Hilton de a transforma fiecare ocazie într-un spectacol al luxului.

Nu în ultimul rând, una dintre cele mai cunoscute rochii din istoria cinematografiei este celebra „little black dress” purtată de Audrey Hepburn în filmul Breakfast at Tiffany’s. Rochia a fost creată de Hubert de Givenchy și scoasă la licitație în 2006, unde a fost vândută pentru aproximativ 923.000 de dolari.

Chiar dacă a fost purtată într-un film și nu la un eveniment monden, această rochie a schimbat definitiv percepția asupra modei și a devenit simbolul eleganței atemporale.