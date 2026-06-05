5 iunie, Gheorghe Lazăr și Ziua Învățătorului

Data de 5 iunie se celebrează ca Ziua Învățătorului. Data reprezintă ziua nașterii unuia dintre cei care au fondat școala românească la începutul secolului al XIX-lea, ardeleanul Gheorghe Lazăr. 5 iunie se celebrează ca Zi a Învățătorului prin Legea Nr. 289 din 29 octombrie 2007.

Data de 5 iunie a fost aleasă pentru că ar fi ziua de naștere a teologului, inginerului, pedagogului Gheorghe Lazăr. A fost un ardelean inteligent din Avrig, actualul județ Sibiu.

5 iunie 1779 este o dată convențională pentru ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr. Istoricul Ștefan Lupșa consideră, pe baza unor acte de arhivă că el s-ar fi născut pe 9 ianuarie 1782. Fiu de țăran liber, a studiat la Avrig, la Cluj, Sibiu și Viena. Aici s-a dedicat studiilor teologice, reale și umaniste, devenind cleric ortodox. Pasionat de ideea ca românii să studieze în limba română învățăturile laice și religioase, intră în conflict cu superiorii săi ortodocși. A ratat hirotonirea ca episcop la 1815.

Gheorghe Lazăr a fost un om de știință. Stăpânea arta literelor la fel de bine cum stăpânea și calculul matematic.Ardoarea cu care mergea pe linia luminării românilor ortodocși prin știința de carte românească i-a atras ura autorităților laice. Acestea l-au urmărit și au căutat să-l aresteze. De aceea, Gheorghe Lazăr a decis să treacă Munții la 1816.

Lazăr a început să predea copiilor de târgoveți la București. A continuat predând și în partiular elevilor cu psoibilități. Localul ales a fost la Biserica Sfântul Sava. Aceasta era unde astăzi este Universitatea din București, pe Bulevardul Elisabeta. A intrat însă și aici în focurile unei alte revoluții. Era revoluția condusă de Tudor Vladimirescu!

Gheorghe Lazăr și Petrache Poenaru l-au ajutat alături de elevii lui Lazăr pe Tudor să fortifice taberele din actuala zonă Panduri și de la Cotroceni, Lazăr a creat și ridicările topografice ale unor moșii din Dâmbovița și Prahova. A crezut sincer în cauza Revoluției și a sprijinit-o așa cum a putut, științific mai ales. Atât în Ardeal cât și la București, Gheorghe Lazăr a tradus cărți esențiale pentru pedagoie și cultură în limba română.

Lazăr a ajuns și la București să fie urmărit pentru activități revoluționare și după asasinarea lui Tudor Vladimirescu și finalul revoluției. Privațiunile, munca intensă i-au ruinat sănătatea.

A plecat din nou în Ardeal, la Avrig unde a murit la 17 septembrie 1823, la 44 de ani. Mormântul său a fost amenajat cum se cuvine în 1934, de către cadeții Școlii de Ofițeri de la Sibiu.

Mai multe școli și licee din țară îi poartă numele, între care și faimosul Colegiu Național de lângă Cișmigiu, fondat la 1860, la 37 de ani de la moartea marelui om de cultură și pedagog Gheorghe Lazăr.