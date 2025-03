Monden Kim Kardashian păstrează în familie inelul de la Kanye. Cine îl va moșteni







Bijuteria de 15 karate pe care Kim Kardashian a primit-o de la Kanye va rămâne în familie. Unul dintre copiii celor doi o va moșteni. Mai exact fiica cea mare, North este cea care o va primi.

Kim Kardashian are încă inelul de la Kanye

În timp ce se afla în India cu sora Khloé Kardashian, Kim a explicat că încă mai are primul ei inel de logodnă de la fostul soț Kanye West. „Primul meu inel, cu care m-am logodit cu Kanye este singura bijuterie pe care am deținut-o și pe care nu am dus-o la Paris”, a spus Kim. „Și așa o voi da lui Northie pentru că a fost cu mine când m-am logodit”. Și ea a ținut-o după și am făcut o fotografie. Avea doar câteva luni.”

West a cerut-o în căsătorie pe Kim cu un inel cu diamante de 15 carate, conceput de renumita bijutieră Lorraine Schwartz. Asta după ce cuplul și-a întâmpinat primul copil împreună în iunie. Cu luni înainte de jaful din Paris, rapperul i-a mai dăruit lui Kim un inel tăiat cu smarald de 20 de carate. Și acesta a fost proiectat tot de Schwartz. Kim a remarcat că West a avertizat-o să nu poarte ambele inele în public după ce a văzut-o făcând acest lucru prin postarea unui prieten pe Instagram.

„Kanye a văzut asta și a spus <<Să nu porți niciodată ambele inele în același timp. Cauți să fii jefuită?>>”, și-a amintit vedeta. Când cei doi au mers la Paris mai târziu în acel an, Kim a spus că a lăsat acasă primul și „cel mai important”inel de logodnă. În 2016, Kim a fost victima unui jaf care a avut loc la Paris. Și care a lăsat-o fără foarte multe bijuterii. La acel moment a fost jefuită sub amenințarea armei. Hoții i-au furat bijuterii de peste 10 milioane de dolari din camera ei de hotel.