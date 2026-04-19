Conflictul care a împărțit showbiz-ul în două. Divele au ajuns la cuțite

Relația tensionată dintre Kim Kardashian și Taylor Swift a devenit unul dintre cele mai cunoscute conflicte din showbiz-ul internațional, fiind strâns legată Kanye West, potrivit The Guardian.

Conflictul a atins apogeul în 2016, odată cu lansarea piesei „Famous” și publicarea unor fragmente de conversație telefonică de către Kim Kardashian.

Originea tensiunilor datează din 2009, când Kanye West a întrerupt discursul lui Taylor Swift la MTV Video Music Awards, moment care a devenit viral și a marcat începutul unei relații tensionate între cei doi artiști.

Deși ulterior au existat perioade în care părea că situația s-a detensionat, conflictul a revenit în prim-plan în 2016, odată cu lansarea piesei „Famous”, în care Kanye West face referire directă la Taylor Swift într-un mod considerat controversat.

Subiectul principal al disputei a devenit întrebarea dacă Taylor Swift a fost sau nu informată în prealabil despre versurile melodiei. Kanye West a susținut public că artista ar fi fost de acord, în timp ce echipa lui Swift a negat această versiune, afirmând că nu a existat o aprobare completă a versurilor.

Conflictul s-a amplificat atunci când Kim Kardashian a publicat pe rețelele sociale fragmente dintr-o convorbire telefonică dintre Kanye West și Taylor Swift. Din aceste înregistrări reieșea că artista ar fi fost informată despre piesă, însă materialul publicat era selectiv, ceea ce a generat dezbateri intense în spațiul public.

După apariția înregistrărilor, Taylor Swift a fost acuzată de o parte a publicului că ar fi schimbat versiunea evenimentelor, în timp ce susținătorii ei au afirmat că materialul publicat nu reflecta întreaga conversație. În același timp, hashtag-uri virale și reacții masive pe rețelele sociale au transformat cazul într-un fenomen global de tip „cancel culture”.

Taylor Swift a declarat ulterior că episodul a afectat-o semnificativ, atât profesional, cât și personal, iar acest conflict a influențat direcția artistică a albumului „Reputation”, lansat în 2017, considerat de critici o reacție directă la această perioadă.

În 2020, situația a fost reanalizată public după apariția unei versiuni extinse a convorbirii telefonice, care a circulat online și a reaprins dezbaterea privind corectitudinea informațiilor publicate inițial de Kim Kardashian. Această versiune a readus în discuție modul în care fusese prezentată conversația în 2016.

Kim Kardashian a susținut în repetate rânduri că nu a avut intenția de a manipula percepția publicului și că a acționat în baza informațiilor disponibile la acel moment. De cealaltă parte, Taylor Swift a afirmat că întregul episod a contribuit la o perioadă dificilă din viața ei, în care a evitat aparițiile publice pentru o perioadă îndelungată.