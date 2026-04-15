Kanye West nu este bine primit in Franța. Declarațiile antisemite au consecințe

Rapperul american Kanye West a anunțat amânarea concertului programat pe 11 iunie la Marsilia, în contextul opoziției ferme a autorităților franceze și al unor controverse internaționale persistente legate de declarațiile sale antisemite, potrivit TF1 Info.

Decizia artistului, comunicată public pe platforma X (fostul Twitter), intervine după mai multe reacții critice din partea oficialilor locali și naționali din Franța, dar și după o interdicție recentă de intrare în Regatul Unit. Concertul ar fi marcat revenirea lui West în Franța după o absență de peste un deceniu.

Într-un mesaj publicat pe 15 aprilie, Kanye West a precizat că a decis „după o lungă reflecție” să amâne concertul de pe stadionul Vélodrome „până la noi ordine”. Artistul nu a oferit un nou calendar pentru eveniment.

Anunțul vine la scurt timp după ce autoritățile franceze au transmis semnale clare că se opun organizării concertului. Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, a declarat că este „foarte determinat” să împiedice desfășurarea evenimentului.

Primarul Marsiliei, Benoît Payan, a avut o poziție fermă, afirmând:

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura și un nazism fără complexe. Kanye West nu este binevenit la Vélodrome, templul nostru al conviețuirii și al tuturor locuitorilor orașului.”

În ultimii ani, Kanye West, cunoscut și sub numele de „Ye”, a fost implicat în mai multe scandaluri publice generate de declarații considerate antisemite și rasiste. În 2023, artistul a afirmat public că „iubește naziștii”, ceea ce a declanșat reacții puternice la nivel global.

Ulterior, el a lansat produse controversate, inclusiv un tricou cu simboluri naziste, și a publicat în 2025 o piesă intitulată „Heil Hitler”, care a fost interzisă pe principalele platforme de streaming.

Consecințele nu au întârziat să apară: potrivit unei analize Reuters, mai multe companii au rupt colaborările cu artistul, inclusiv branduri majore din industria modei și divertismentului.

În ianuarie 2026, West a încercat să își repare imaginea printr-un mesaj public în care a declarat: „Nu sunt nici nazist, nici antisemit.” Declarația, însă, nu a reușit să tempereze criticile sau să recâștige încrederea publicului.

Situația din Franța nu este un caz izolat. La începutul lunii aprilie, autoritățile din Regatul Unit i-au interzis accesul în țară, ceea ce a dus la anularea participării sale la Wireless Festival din Londra (10–12 iulie).

Potrivit BBC, decizia a fost luată pe fondul îngrijorărilor legate de discursul său public și de impactul asupra ordinii publice.

În contrast, autoritățile din Țările de Jos au adoptat o abordare diferită. Ministrul azilului și migrației, Bart van den Brink, a declarat că nu există, în acest moment, motive legale pentru a interzice concertele programate ale artistului, în lipsa unor riscuri directe pentru securitatea națională.

Popularitatea lui Kanye West a scăzut semnificativ în ultimii ani, în special în Europa, unde sensibilitatea față de discursurile extremiste este ridicată.

Deși artistul continuă să aibă o bază solidă de fani, reacțiile instituționale indică o schimbare clară în modul în care autoritățile tratează astfel de controverse.

În mesajul său recent, West a recunoscut responsabilitatea pentru acțiunile sale și a declarat: