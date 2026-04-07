Declarațiile lui Kanye West stârnesc reacții puternice. Participarea la Wireless Festival, contestată

Controversa legată de participarea lui Kanye West la ediția din 2026 a Wireless Festival a generat reacții puternice în Marea Britanie, atât în mediul politic, cât și în societatea civilă, potrivit The Sky.

Programat să fie cap de afiș al evenimentului, artistul se confruntă cu presiuni crescânde pentru a fi exclus, în contextul declarațiilor sale controversate din trecut. În centrul dezbaterii se află inclusiv posibilitatea ca acesta să nu fie lăsat să intre în Regatul Unit.

Secretarul britanic al Educației, Bridget Phillipson, a criticat dur declarațiile anterioare ale artistului, afirmând că acestea sunt „complet inacceptabile și absolut dezgustătoare”.

Aceasta a precizat că nu consideră potrivit ca West să urce pe scena festivalului, deși decizia finală privind accesul său în țară ține de autoritățile competente în materie de imigrație.

În paralel, mai mulți lideri politici, inclusiv premierul Keir Starmer, și-au exprimat îngrijorarea față de situație, catalogând decizia organizatorilor drept problematică în contextul creșterii antisemitismului în Regatul Unit.

De asemenea, mai multe organizații și lideri ai comunității evreiești au cerut autorităților să analizeze posibilitatea interzicerii accesului artistului în țară.

Decizia de a-l include pe Kanye West în line-up-ul festivalului a avut consecințe directe asupra parteneriatelor comerciale. Mai multe companii internaționale, printre care Pepsi, PayPal și Diageo, s-au retras din sponsorizarea evenimentului.

Această retragere a fost determinată de reacțiile negative generate de istoricul declarațiilor artistului, care includ remarci antisemite și referințe la ideologii extremiste.

În plus, presiunea publică asupra organizatorilor a crescut semnificativ, existând apeluri repetate pentru anularea participării sale.

În ciuda criticilor, organizatorii Festival Republic au anunțat că nu intenționează să renunțe la artist. Directorul companiei, Melvin Benn, a recunoscut caracterul ofensator al declarațiilor anterioare ale lui West, însă a subliniat că festivalul este dedicat muzicii și nu reprezintă o platformă pentru promovarea opiniilor personale.

Acesta a invocat și faptul că artistul și-a exprimat scuze publice anterior, sugerând că ar trebui luată în considerare ideea de „a doua șansă”. În același timp, organizatorii au menționat că, din punct de vedere legal, nu există impedimente pentru participarea sa la eveniment.

În contextul controversei, autoritățile britanice analizează dacă Kanye West va primi permisiunea de a intra în țară. Potrivit informațiilor apărute în presă, această decizie este în curs de evaluare, pe fondul presiunii politice și publice.

Deși nu există o confirmare oficială privind o eventuală interdicție, discuțiile reflectă nivelul ridicat de sensibilitate al subiectului, mai ales în contextul creșterii incidentelor antisemite raportate în Regatul Unit.

În fața criticilor, Kanye West a transmis că este dispus să poarte discuții cu reprezentanții comunității evreiești din Marea Britanie, în încercarea de a reduce tensiunile.

Anterior, artistul a publicat și o scrisoare de scuze în care a negat ideologiile extremiste și a atribuit comportamentul său unor probleme de sănătate mintală, inclusiv tulburării bipolare.

Cu toate acestea, reacțiile critice nu au încetat, iar unele organizații au condiționat orice dialog de retragerea sa din festival.

Wireless Festival este unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Londra, organizat anual și dedicat în principal genurilor hip-hop și urban.

Ediția din 2026 este programată să aibă loc în luna iulie, iar Kanye West ar urma să fie cap de afiș în toate cele trei zile ale festivalului.

Participarea sa ar marca prima apariție în Marea Britanie după mai bine de un deceniu, ultima fiind în 2015.