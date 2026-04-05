Keir Starmer condamnă participarea lui Kanye West la Festivalul Wireless din Londra: Este profund îngrijorător

Bianca Censori și Kanye West, Sursa foto Facebook
Participarea rapperului american Kanye West, cunoscut pentru declarațiile sale antisemite și rasiste, la celebrul Festival Wireless din Londra, programat pentru luna iulie, a stârnit un val de critici. Potrivit premierului britanic Keir Starmer, prezența artistului la eveniment este „profund îngrijorătoare”.

Festivalul Wireless din Londra, în centrul criticilor din cauza lui Kanye West

„Este profund îngrijorător faptul că Kanye West a fost programat să cânte la Festivalul Wireless, având în vedere precedentele declarații antisemite ale sale și apologia pe care a făcut-o nazismului. Antisemitismul, sub toate formele sale, este odios și trebuie combătut cu fermitate oriunde se manifestă”, a afirmat Starmer.

Mai mulți reprezentanți ai organizațiilor evreiești și primarul Londrei, Sadiq Khan, și-au exprimat, de asemenea, opoziția față de prezența lui Kanye West în Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al companiei Pepsi, sponsor al festivalului, a declarat că parteneriatul cu Festivalul Wireless va fi încheiat.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Cu ce probleme s-a confruntat artistul după divorțul de Kim Kardashian

Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, în vârstă de 48 de ani, a pierdut în ultimii ani numeroși fani și mai multe contracte comerciale din cauza declarațiilor sale controversate. În 2023, el a afirmat că „îi adoră pe naziști” și a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler”.

În ianuarie 2026, artistul a publicat o scrisoare în The Wall Street Journal, în care a explicat că nu este „nici nazist, nici antisemit” și a menționat că suferă de tulburare bipolară.

În ciuda controversei, Kanye West rămâne extrem de popular în rândul fanilor din întreaga lume. Turneul său internațional cuprinde concerte pe 29 martie la stadionul Nehru din New Delhi, pe 6 iunie la Gelredome din Arnhem și pe 11 iunie la Marsilia, Franța, unde prezența sa a stârnit critici similare.

Kanye West ar avea probleme și în căsnicie

Relația dintre Kanye West și Bianca Censori ar fi fost afectată de tensiuni serioase, potrivit unor surse apropiate cuplului. După ce rapperul și-a cerut scuze legate de declarațiile antisemite din trecut, partenera lui ar fi încercat să pună punct mariajului.

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
