Kanye West pare gelos pe relația lui Kim Kardashian cu Lewis Hamilton

Kanye West a vorbit pentru prima dată despre relația actuală a fostei sale soții, Kim Kardashian. Deși artistul se bucură de mariajul său cu Bianca Censori, surse apropiate susțin că el întâmpină dificultăți în a accepta legătura dintre Kim și starul Formulei 1, Lewis Hamilton.

Potrivit informațiilor, Kanye West ar fi „extrem de gelos” pe relația dintre fondatoarea SKIMS și Hamilton, pe care îl cunoaște de mai bine de zece ani, după ce a aflat că cei doi au avut mai multe întâlniri discrete în Marea Britanie și Paris.

Tensiunea a fost și mai vizibilă în public, când Kim și pilotul de curse au apărut împreună pentru prima dată la Super Bowl, pe stadionul Levi's din Santa Clara, California, stârnind comentarii de tot felul despre relația lor.

„Nu i-a fost ușor să o vadă pe Kim cuibărindu-se lângă pilotul de curse la Super Bowl-ul de duminică, pe stadionul Levi's din Santa Clara, California”, a mai subliniat sursa.

Pilotul britanic Lewis Hamilton pare să fi dezvoltat o relație apropiată cu familia celebră a lui Kim Kardashian, vocea sa putând fi auzită în fundal într-un videoclip recent postat pe Instagram de Kim alături de surorile sale, Khloe Kardashian și Kylie Jenner.

Potrivit unei surse pentru Mail, „aceasta era familia lui Kanye West, dar acum Lewis este parte din peisaj, iar lucrurile se schimbă”. Totuși, sursa a subliniat că West este fericit în căsnicia sa cu Bianca și menține o relație bună cu Kim și cei patru copii ai lor. Kim a confirmat la podcastul surorii sale Khloe, Khloe In Wonder Land, că între ea și West există acum o interacțiune civilizată și prietenoasă.

Relația dintre Kim și Lewis are însă rădăcini vechi, cei doi cunoscându-se cu mai mulți ani înainte ca prietenia să se transforme în legături mai apropiate. În 2014, aceștia au fost fotografiați alături de foștii lor parteneri, Kanye și Nicole Scherzinger, la premiile „GQ Men of the Year Awards” din Londra.

Un an mai târziu, Kanye l-a invitat pe Lewis să petreacă Paștele cu familia, declarând la acea vreme: „Lewis Hamilton e la mine acasă și cântăm în studioul meu. Luăm prânzul de Paște și toată familia e acolo, inclusiv prietenii. Toată lumea se întreabă: Ce muzică e asta? Și eu le spun: E muzica lui Lewis Hamilton, rămânând uimiți au spus: Dumnezeule, e foarte bună!”.

În același an, când Kanye West a urcat pe scena principală a Festivalului Glastonbury din Somerset, Lewis a fost prezent alături de Kim Kardashian și familia sa în zona VIP. Anul următor, Lewis a vorbit despre relația sa strânsă cu rapperul, declarând pentru CityAM că vizita la casa lui Kanye i-a oferit ocazia să descopere o legătură neașteptată: „Mi-a spus că suntem foarte asemănători.”

În 2021, Lewis și Kim au fost fotografiați împreună la premiile pentru inovatori organizate de Wall Street Journal. Artistul a comentat cu modestie: „Este o mare onoare să fiu recunoscut alături de persoane cu un asemenea talent remarcabil.”

Cei doi au stârnit interesul publicului după ce au fost văzuți împreună la petrecerea de Revelion a lui Kate Hudson în Statele Unite. Însă atenția s-a intensificat recent, când Kim a călătorit în Marea Britanie pentru o escapadă romantică în Cotswolds cu noul ei partener. Acolo, cuplul a luat o cină privată, întărind impresia unei relații tot mai apropiate. Iar a doua zi au zburat spre Paris.