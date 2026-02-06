După escapada de la Londra, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fugit la Paris

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au aterizat la Paris, într-o deplasare discretă care ar marca a treia întâlnire a celor doi în doar trei zile. Vizita în orașul iubirii vine la scurt timp după ce publicația britanică The Sun a scris că între vedeta de reality show și campionul de Formula 1 ar exista o relație. Aparițiile succesive și deplasările rapide între capitalele europene par să confirme apropierea dintre cei doi, care au ales să își țină întâlnirile departe de ochii publicului.

Surse apropiate susțin că vedeta ar fi pus la dispoziție avionul său privat, evaluat la aproximativ 100 de milioane de lire sterline, pentru a călători alături de campionul mondial de Formula 1 la Paris. Cei doi ar fi ales să se cazeze la unul dintre hotelurile de cinci stele preferate ale lui Kim Kardashian din capitala Franței.

Potrivit informațiilor obținute de The Sun, deplasarea la Paris a avut loc după ce duminică au petrecut împreună în centrul Londrei, la scurt timp după prima lor întâlnire, care ar fi avut loc sâmbătă la exclusivistul club de țară Estelle Manor, din Cotswolds. O sursă a declarat că programul extrem de încărcat al ambilor îi determină să profite de fiecare ocazie pentru a fi împreună.

Prezența celor doi la Londra a fost determinată de un eveniment profesional al lui Kim Kardashian, care urma să participe la o acțiune de promovare a brandului său de lenjerie modelatoare, Skims, organizată la Selfridges. Vedeta a fost surprinsă la un eveniment pop-up din celebrul magazin universal, cu ocazia lansării noii colaborări cu Nike.

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, și Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, tată a patru copii, au fost cazați la luxosul hotel Rosewood din Londra. Surse din anturajul lor spun că pilotul britanic a rămas la hotel în timp ce Kim participa la eveniment, iar seara au ales să o petreacă într-un cadru privat.

„Kim și Lewis sunt foarte discreți în privința relației lor. La Estelle Manor au luat masa într-un salon privat, iar același lucru s-a întâmplat și la Rosewood. Au călătorit împreună din Oxfordshire spre Londra tocmai pentru a putea petrece timp de calitate unul cu celălalt”, a mărtusisti sursa.

Faptul că Lewis a acceptat să petreacă peste două ore și jumătate ca pasager într-o mașină alături de Kim spune multe despre sentimentele sale, mai ales că el evită de obicei să fie condus.

În dimineața următoare, Kim a închiriat un avion privat pentru a zbura împreună la Paris, unde a luat parte la un al doilea eveniment NikeSkims. La sosire, Lewis, pilot Ferrari, și Kim s-au cazat la celebrul hotel Le Bristol (foto), una dintre opțiunile preferate ale vedetei. În trecut, ea a ales Paris Suite, al cărei tarif ajunge la aproximativ 21.000 de lire sterline pe noapte.

O sursă a declarat că Parisul ocupă un loc special în inima lui Kim, iar dorința ei de a-l avea pe Lewis alături reflectă nevoia de a îmbina munca cu timpul petrecut împreună. Ambii sunt obișnuiți cu un stil de viață alert, dar călătoriile comune le permit să se bucure cu adevărat unul de celălalt.

Pe durata șederii în capitala Franței, cei doi au preferat discreția, petrecând cea mai mare parte a timpului în camera de hotel și comandând mâncare, departe de ochii curioșilor.

Surse apropiate lui Kim și Lewis susțin că cei doi au fost hotărâți să-și țină relația departe de ochii publicului și au depus eforturi considerabile pentru a nu apărea împreună. Potrivit unui apropiat, strategia lor a inclus folosirea intrărilor secundare ale hotelurilor sau alegerea parcărilor subterane, de unde ajungeau direct în camere cu ajutorul lifturilor private.

„Totul este organizat ca o adevărată operațiune militară, mutându-i dintr-un loc în altul fără să atragă atenția. Kim este însoțită de cei doi bodyguarzi ai săi, iar Lewis are mereu aproape propriul ofițer de securitate, astfel încât totul să decurgă fără incidente”, a declarat sursa.

Publicația The Sun a relatat recent că Kim și Lewis formează un cuplu. Cei doi, care se cunosc de peste zece ani, au petrecut sâmbătă o seară romantică la Estelle Manor. Acolo, au rezervat un spațiu privat pentru un masaj de cuplu, după închiderea spa-ului, între orele 18:00 și 20:30, iar mai târziu au luat cina într-o sală exclusivistă, departe de ceilalți oaspeți.

Ulterior, Kim și Lewis au fost văzuți plecând împreună în mașina ei, în timp ce un al doilea vehicul transporta opt valize pregătite pentru călătorie. Imaginile surprinse la fața locului îl arătau pe Lewis pe domeniul de 85 de acri al proprietății, intrând în hotel îmbrăcat lejer, într-un trening gri, cu gluga lăsată pe spate.

Potrivit acelorași surse, relația lor s-ar fi apropiat în ultimele luni, cei doi participând împreună inclusiv la petrecerea de Revelion organizată de actrița Kate Hudson. Deși au fost fotografiați la eveniment, Kim și Lewis au plecat separat, la câteva minute distanță unul de celălalt.

Chiar dacă nu au fost implicați romantic în trecut, Kim și Lewis sunt prieteni vechi și au legat o relație strânsă datorită pasiunii comune pentru modă. Lewis, care se pregătește să înceapă noul sezon de Formula 1 cu Ferrari, în tentativa de a obține un al optulea titlu mondial, a fost apropiat și de fostul soț al lui Kim, Kanye West. În 2015, pilotul a petrecut chiar Paștele în locuința pe care Kim și Kanye o împărțeau pe atunci.

După despărțirea lui Kim de Kanye, în 2021, ea a rămas în relații apropiate cu Lewis, cei doi fiind văzuți frecvent la evenimente de modă. Conform informațiilor obținute de The Sun, Kim urmează să se întoarcă în această săptămână în Statele Unite, unde locuiește într-o vilă estimată la 45 de milioane de lire sterline, alături de cei patru copii ai săi.