Kim Kardashian, la capătul puterilor. Nu scapă de Kanye West

Kim Kardashian a declarat că anul 2025 a fost cel mai dificil de până acum și că vrea să îl uite și să își schimbe viața. Potrivit apropiaților, fosta soție a lui Kanye West se simte „înfrântă” și „epuizată”. Aceștia au mai spus pentru Page Six că tatăl copiilor săi i-a făcut viața un calvar în ultima vreme.

„Pentru Kim, anul acesta a fost foarte greu, poate chiar cel mai greu an din viața ei. A fost epuizant și simte că nu mai poate duce încă unul la fel”, a declarat o sursă apropiată.

Kim se confruntă cu un cumul de presiuni: eșecul profesional, nereușita promovării examenului de barou, dar și dificultățile în gestionarea vieții de familie. Kim are patru copii – North, Saint, Chicago și Psalm – iar co-parentingul cu fostul ei soț, Kanye West, este departe de a fi simplu.

Deși a avut câteva relații după divorț, inclusiv cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr., Kim simte că nu mai are energie pentru o nouă poveste de dragoste, potrivit apropiaților.

„Și-ar dori să iubească din nou, dar a ajuns la concluzia că nu le poți avea pe toate. Timpul, copiii, cariera și o relație stabilă par imposibil de împăcat”, a explicat apropiația. Astfel, vedeta s-a concentrat pe muncă și pe copii, evitând implicarea emoțională.

Și Kim a povestit recent despre căsnicia cu Kanye West, descriind relația ca fiind, în anumite momente, „toxică”. Ea a declarat că rapper-ul nu i-a oferit niciodată siguranță.

„Au fost pur și simplu multe lucruri cu care nu aș fi putut să fac față. Nu-mi plăcea sentimentul… ca cineva să vorbească urât despre bunica copiilor mei sau despre mătuși.”, a adăugat, referindu-se la mama ei, Kris Kardashian, și surorile sale Kourtney, Khloe, Kendall și Kylie. „Dacă cineva se simte așa, atunci, știți, nu ar trebui să fim împreună”, a mai spus Kim.

Căsătoria lor a început cu o ceremonie fastuoasă în Italia în 2014, dar Kim a depus cererea de divorț în 2021. Vedeta a povestit că a existat o perioadă în care nu se simțea în siguranță, nu doar fizic, ci și emoțional sau financiar.

Ea a povestit că relația s-a stricat după ce rapper-ul a fost diagnosticat cu tulburare bipolară și ulterior cu autism. „Nu știam… ce o să obții când te trezești. Și asta e un sentiment foarte neliniștitor.” „Lipsa de stabilitate a fost un aspect foarte important”, a continuat Kim.

Kim Kardashian a mai declarat că a încercat să îl ajute pe Kanye West, dar că acesta n-a vrut. Ea a spus că relația devenise toxică și că n-a mai avut pentru ce să lupte.

„Cred că atunci când cineva trece prin prima criză mentală, vrei să fii foarte susținător și să încerci să-i ajuți, să fii acolo pentru el. Dar cred că… atunci când cineva nu este dispus să facă schimbări care ar fi sănătoase și benefice, devine foarte greu să continui într-o relație care poate fi toxică.”

Kim a mai spus că a cântărit cu mare atenție cum ar afecta decizia de a-l părăsi asupra copiilor. „Trebuie să îți acorzi timp să vezi dacă vor apărea schimbări. Dar odată ce ajungi la punctul în care simți că nu se va schimba nimic, trebuie să iei… niște decizii serioase despre ce vei face. Și este o realitate foarte greu de acceptat, știi?”

În prezent, Kanye West este căsătorit cu Bianca Censori, iar Kim Kardashian a decis să se concentreze pe carieră și pe creșterea copiilor, lăsând trecutul în urmă.