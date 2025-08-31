Monden Topul vedetelor cu cei mai mulți copii. Ar putea deschide o grădiniță







Vedetele cu cei mai mulți copii. În lumea mondenă, unde atenția publicului se îndreaptă de obicei spre carieră, imagine și succes, există numeroase cazuri de vedete care au ales să își construiască și familii numeroase. Unele dintre ele au câte patru sau cinci copii, iar altele au ajuns să fie părinți pentru șase, șapte ori chiar mai mulți.

Manelistul Nicolae Guță are peste 10 copii din relații diferite. Numele lor au fost adesea menționate în scandalurile mondene, pentru că Guță a avut o viață sentimentală extrem de agitată, cu multiple căsnicii și legături amoroase.

Printre cei mai cunoscuți copii ai săi se numără Nicușor Guță (care a încercat și el o carieră în muzică), dar și fiica lui, Daniela, foarte prezentă în presă. Deși a fost criticat că nu și-a asumat mereu responsabilitățile de tată, manelistul a recunoscut public că familia numeroasă face parte din viața lui și că, în ciuda problemelor, își iubește toți copiii.

Cristi Borcea, fost patron al clubului Dinamo București, are și el o familie foarte numeroasă. Acesta este tatăl a 9 copii, proveniți din mai multe relații. Presa sportivă și mondenă a făcut adesea glume pe seama faptului că Borcea „poate alinia o echipă de fotbal” cu propriii săi copii.

Copiii lui Borcea provin din relații cu Mihaela Borcea (fosta soție), Alina Vidican și actuala parteneră, Valentina Pelinel, cu care are tripleți și încă un băiețel.

Fosta prezentatoare TV Anca Serea și soțul ei, cântărețul Adi Sînă (membru al trupei Akcent), formează una dintre cele mai cunoscute familii numeroase din showbizul românesc. Împreună, ei cresc șase copii, proveniți atât din actuala relație, cât și din mariajul anterior al Ancăi.

La Hollywood, recordurile sunt mult mai spectaculoase. Actorul și producătorul Brad Pitt, alături de Angelina Jolie, a format unul dintre cele mai mediatizate cupluri cu familie numeroasă. Cei doi au împreună șase copii – trei biologici și trei adoptați. De-a lungul anilor, familia a fost prezentată în presa mondială ca un exemplu de solidaritate, chiar și după divorț.

Un alt nume cu rezonanță este Eddie Murphy. Actorul american, cunoscut pentru comediile sale, este tatăl a nu mai puțin de zece copii, din relații diferite. În ciuda faptului că tabloidele au relatat adesea despre conflictele dintre el și mamele copiilor, Murphy a recunoscut public că rolul de părinte este unul dintre cele mai importante din viața lui.

Cântăreața Madonna, „Regina muzicii pop”, are șase copii – doi biologici și patru adoptați din Malawi. Relația ei cu aceștia a fost deseori analizată în presa internațională, iar artista a subliniat în repetate rânduri că familia reprezintă pentru ea o prioritate chiar înaintea carierei muzicale.

În topul vedetelor internaționale cu cei mai mulți copii se află Mick Jagger, solistul legendarei trupe The Rolling Stones. Artistul britanic, în vârstă de peste 80 de ani, are opt copii cu cinci femei diferite. Cel mai recent a devenit tată în 2016, la 73 de ani, ceea ce a stârnit ample discuții în presa mondială.

Charlie Chaplin, marele actor al filmului mut, este un alt exemplu clasic. De-a lungul vieții, Chaplin a avut 11 copii. Ultimul s-a născut când artistul avea 73 de ani, iar povestea lui rămâne un reper în istoria personalităților cu familii uriașe.

De asemenea, Clint Eastwood, celebrul actor și regizor american, are opt copii din mai multe relații. În interviuri rare, Eastwood a vorbit despre cum fiecare dintre ei i-a influențat viața personală și profesională.

Cântărețul Bob Marley a fost și el cunoscut pentru familia sa numeroasă. Artistul jamaican a recunoscut oficial 11 copii, dar presa a relatat că numărul real ar putea fi chiar mai mare. Copiii săi au continuat tradiția muzicală, iar unii dintre ei au devenit artiști recunoscuți internațional.

În sport, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști cu familie numeroasă este Ronaldo Nazário, fost campion mondial cu Brazilia, care are patru copii. Cristiano Ronaldo, actuala supervedetă a fotbalului, are cinci copii, dintre care unul provenit dintr-o mamă surogat.

Tot în lumea sportului, celebrul boxer George Foreman deține un record aparte: este tatăl a 12 copii, iar cinci dintre băieți poartă același nume – George. Decizia lui a stârnit deopotrivă uimire și amuzament, dar Foreman a explicat că a vrut ca fiecare dintre ei să împărtășească aceeași identitate.