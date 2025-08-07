Monden Borcea nu are limită când e vorba de copii. Apartament de milioane pentru fiica lui







Cristi Borcea are portofelul larg deschis atunci când este vorba despre copiii lui, numai pentru fiica cea mare a cheltuit o avere. I-a cumpărat un apartament la Miami, care nu a fost tocmai ieftin.

Când este vorba despre copii, fostul finanțator dinamovist este mână spartă. Acesta a avut grijă să îi asigure și pe cei doi pe care îi are cu Alina, dar și pe fiica cea mare. Drept urmare copiii Alinei au un apartament în Miami, iar fiica cea mare la fel. Cheltuiala mare a fost tomai la ea. ”Am avut un penthouse la Miami, l-am vândut.

Acum în Boca Raton au copii cu Alina. Le-am luat o casă copiilor, aproape de școală unde stau cu fosta soție. I-am mai luat un apartament fiicei pe care o am cu Mihaela, este în Miami pe plajă. I-am luat un apartament că e facultate acolo. I-am luat aprtamentul anul trecut. M-a costat 1.350.000 de dolari, cu tot cu mobilă și cu aranjat.

Păi doar mentenanța la un apartament cu două camera și living ca să ne înțelegem, e de 3200 de dolari. Dar are patru opiscine, plajă privată. Aici intră și valetul, parcarea, spa-ul, sala de fitness. E ca la hotel de 5 stele”, a explicat Borcea la un podcast.

Despre alte imobile prin America, acesta a spus că nu mai deține. Cu toate acestea are în România, chiar și un hotel. De altfel, omul de afaceri este cel care financiar susține cei 9 copii pe care îi are din trei căsnicii și o aventură.

Borcea a explicat în trecut că Valentina este ultima sa soție, mai ales că este cunoscut în spațiul public, drept un Don Juan. Dacă se ține sau nu de cuvânt rămâne de văzut. Cert este că în utima perioadă face tot felul de proceduri să pară din ce în ce mai tânăr.