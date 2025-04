Monden Mihaela Borcea, din nou mireasă. Tradiția pe care o încalcă







Mihaela Borcea se pregătește să îmbrace rochia de mireasă pentru a doua oară, la peste 35 de ani de la nunta cu fostul acționar dinamovist, Cristi Borcea.

Mihaela Borcea, din nou mireasă după 35 de ani

Evenimentul este programat pentru începutul lunii iunie, într-o locație exclusivistă de lângă București, și promite să fie o nuntă spectaculoasă.

De data aceasta, alături de ea în fața altarului va fi Sorin Rap, bărbatul care îi este alături de mai bine de un deceniu. Cei doi formează un cuplu stabil încă de la divorțul Mihaelei de Cristi Borcea.

Una dintre regulile clare ale nunții este eliminarea unei tradiții românești: furtul miresei. „La prima nuntă m-au ascuns în bucătărie. De aceea, probabil, mereu am gătit de plăcere. De data aceasta nu se va fura mireasa”, a declarat Mihaela Borcea, explicând că nu își mai dorește să retrăiască acel moment stresant din tinerețe.

Nașii, domnișoarele de onoare și o familie extinsă

În cadrul organizării evenimentului, Mihaela Borcea și Sorin Rap au anunțat deja cine le va fi alături în calitate de nași și domnișoare de onoare. Cuplul i-a ales pe Simona și Nelu Vrânceanu, prieteni foarte apropiați, care au fost martori chiar la momentul cererii în căsătorie.

Domnișoarele de onoare vor reflecta legăturile de familie extinse ale celor doi: vor participa fiica Mihaelei și a lui Cristi Borcea, aflată la studii în SUA, cele două fiice ale lui Sorin Rap, dar și Carolyn fiica lui Cristian Borcea cu avocata Simona Voiculescu.

Aceasta din urmă a fost recunoscută oficial după un proces de paternitate, dar are o relație apropiată cu Mihaela. „Noi avem mai multe fete. Sorin are și el două. Mai este și fiica lui Cristi, cu care am o relație foarte bună”, a mărturisit Mihaela, subliniind armonia din familia extinsă.

Pregătiri, surprize și o escapadă în Maldive înainte de marele eveniment

Mihaela Borcea și Sorin Rap nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de nunta lor. Cei doi au ales să poarte două ținute diferite: una pentru ceremonia religioasă, alta pentru petrecerea de după.

Lista artiștilor care vor cânta în noaptea cea mare este în continuare un secret bine păstrat, tocmai pentru a-i surprinde pe invitați. Deși abia s-au întors dintr-o serie de călătorii în America și Austria, viitorii miri și-au făcut rapid din nou bagajele și au plecat într-o nouă vacanță, de această dată într-o destinație exotică.

„Am zburat spre Maldive. Vom sta 12 zile. E timpul pentru relax, după ani de muncă”, a mai spus Mihaela Borcea, care se bucură de o perioadă plină de emoție, dar și de răsfăț, înainte de marele moment, scrie cancan.