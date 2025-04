Sport Florin Bratu, povestiri de groază. Cum a adus Borcea un sobor de preoți pentru fotbaliști







Cristian Borcea ar fi fost disperat ca fotbaliștii să nu trântească un meci, așa că a venit cu preoții, a povestit Florin Bratu. Totul s-a întâmplat în vestiar.

Florin Bratu n-a mai apucat sub patrafir

Fotbalistul a explicat cum a fost slujba din vestiar și mai exact cum a adăugat Borcea la spusele preților. ”Ori înainte de antrenament, ori după a venit cu un sobor de preoți, nu pe gazon. În vestiar ne-a chemat pe toți în vestiar. Preotul de atunci a vrut săp ne citească ceva, ne-a citit. Ne-am pus toți în genunchi sub patrafir care încăpeau.

Eu eram undeva mai în spate, și nu am ajuns că na, era un singur preot care citea. Ceilalți nu citeau. Și, na, ne-a pus să ne spunem numele la un moment dat să ne pomenească pe fiecare. După care, Cristi, stând și el în genunchi și aproape fiind preotul de finalul rugăciunii, îi spune ”și dacă sau cine trădează, să i se rupă picioarele” sau nu știu ce zicea.

Asta zicea Cristi, pentru că era foarte focusat pe meciul acela. Ca jurămintele pe la fotbal, Cristi era spumos. i-a ieșit un amestesc de religie cu glumă”, a povestit fotbalistul.

Atunci a devenit ”mitraliera”

De altfel acela a fost meciul când Bratu s-a ales cu porecla ”mitraliera”. ”A fost o presiune în toată săptămâna de dinainte care ne-a motivat. Atunci am devenit și mitraliera. Eram mulți jucători români și aveam rivalitatea cu Steaua. Gestul acela nu a fost întâmplător a fost premediat. Și era important să marchezi împotriva Stelei.

Eu am crescut cu atancați ca Francesco Totti, Adrian Ilie, care aveau câte un gest pe care îl făceau după fiecare gol. Și eu am decis să mitraliez suporterii adverși. Cred că 10 ani după acel gest am avut probleme foarte mari. Inclusiv amenințări”, a mai spus el.