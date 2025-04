Sport Cea mai mare primă încasată de fostul mare internațional, Adrian Ilie. Suma este amețitoare







Fostul international Adrian Ilie, a povestit în cadrul unei emisiuni care au fost cele mai importante sume pe care le-a primit drept bonusuri. Acesta a explicat că tot grație unei prime l-a convins și pe frate să devină fotbalist.

Adrian Ilie, primă cât trei apartamente

Fostul international a explicat faptul că anumite prime pe care le-a obținut în calitate de fotbalist au fost foarte bănoase. „Cea mai mare primă am primit-o pentru seminifinala de la Champions League. La Valencia, calificarea în finală a fost de 100.000 de euro. La finală am fi primit 250 de mii de euro de jucător.

La Steaua cea mai mare primă era calificarea la Champions League, 30.000 de dolari. Era echipa Armatei la acel moment. Și am mai primit bonusuri la Galata atunci când jucam împotriva lui Fener. 50.000-60.000 de euro se dădeau la fiecare meci de jucător”, a spus acesta.

O primă l-a adus pe Sabin Ilie în teren

Însă poate cel mai important bonus a fost și primul de 10.000 de dolari, care l-a convins pe fratele său să intre în teren. Sabin Ilie fugise cu anturajul în Ungaria, însă când a aflat că fratele său a devenit bogat s-a întors. Nu de alta, dar i-a cerut 1000 de dolari din cei 10.000 pe care îi câștigase. Adi Ilie a acceptat, dar cu condiția ca acesta să vină la antrenamente.

Ulterior, acesta și-a susținut financiar fratele, care a recunoscut că era cheltuitor. ”Eu am fost cheltuitor. Mi-a dat Steaua 10.000 de dolari, bani mulți pentru perioada aia. Și eu totuși mă gândeam: ce fac, mai îmi trebuie 2000 să-mi cumpăr o mașină. Că-mi plăcuse o mașină de 12.000. I-am cerut lui Adi. Peste un an am ajuns la Fener, mi-au dat 100.000 la semnătură. Am luat mașină de 120.000 de mii. Și tot la el am apelat pentru bani”, a spus Sabin Ilie.