Sport

Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare. Fostul internațional a rămas fără permis

Comentează știrea
Adrian Ilie. Sursa foto: Wikiepdia
Din cuprinsul articolului

Adrian Ilie, fost internațional în vârstă de 51 de ani, a fost oprit de polițiști în Vinerea Mare, în stațiunea Poiana Brașov, fiind depistat că a consumat alcool înainte de a se urca la volan.

Adrian Ilie, prins din nou băut la volan

Fostul internațional a fost oprit de polițiști în jurul orei 21:30, iar aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile, conform legislației în vigoare.

Deoarece valoarea alcoolemiei se află sub pragul de 0,80 mg/l, fapta este considerată abatere contravențională și nu a fost deschis un dosar penal, potrivit GSP.

Etilotest

Etilotest. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Fostul fotbalist a fost implicat într-un caz similar în 2023

Nu este prima dată când fostul fotbalist se confruntă cu o astfel de situație. În 2023, Adrian Ilie a fost prins într-un caz similar, când avea o alcoolemie de 0,40 mg/l. Ulterior, în 2024, a primit o condamnare de 8 luni de închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a refuzat recoltarea probelor biologice la Institutul Național de Medicină Legală.

Decizia din 2024 a inclus și o perioadă de supraveghere de doi ani. În cazul actual, însă, acesta evită consecințele penale, deoarece alcoolemia are un nivel mai redus.

Cu ce se ocupă în prezent Adrian Ilie

Adrian Ilie, fost internațional român, se ocupă în prezent de afaceri, investindu-și câștigurile în industria turismului.

La nivel de club, a evoluat pentru Electroputere Craiova, Steaua, Galatasaray, Valencia, Alavés, Beșiktaș și FC Zurich. În carieră, a câștigat trei titluri de campion cu Steaua, unul cu Galatasaray și unul cu Valencia.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale