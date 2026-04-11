Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut

Societatea de Transport București a anunțat că a pus în circulație, în Capitală, noile troleibuze Yutong U12, echipate cu un sistem de siguranță care nu permite pornirea vehiculului dacă șoferul nu trece testul de alcoolemie. Cele 22 de vehicule au fost introduse treptat pe liniile 86, 93 și 97, în cadrul procesului de modernizare a flotei, iar noile mijloace de transport au intrat în circulație începând de luni, 30 martie 2026.

Noile troleibuze sunt dotate din fabrică cu un sistem modern de siguranță de tip „alcohol interlock” (dispozitiv de blocare cu senzor de alcool n.r), conceput pentru a bloca plecarea în cursă în cazul în care rezultatul testului de alcoolemie nu este negativ. Dispozitivul este integrat în bord, iar procedura trebuie efectuată înainte de începerea traseului.

Practic, șoferul este obligat să sufle în aparat înainte de a porni vehiculul. Troleibuzul poate fi pus în mișcare doar dacă rezultatul este negativ. Dacă sistemul detectează alcool, vehiculul rămâne blocat și nu poate pleca în cursă.

Cele 22 de troleibuze Yutong U12 au fost introduse treptat pe liniile 86, 93 și 97 din București. Măsura face parte din procesul de modernizare a flotei STB, iar compania a inclus în noile vehicule tehnologii deja folosite în mai multe state europene.

Potrivit informațiilor transmise de STB, sistemul de siguranță montat pe aceste troleibuze este considerat un standard tot mai prezent în transportul public modern. Introducerea lui în Capitală vine în contextul în care operatorii de transport pun accent mai mare pe prevenție și pe controlul condițiilor în care vehiculele ies pe traseu.

Pe lângă sistemul care condiționează pornirea de rezultatul testului de alcoolemie, noile troleibuze au și alte dotări menite să îmbunătățească experiența călătorilor. STB a inclus în lista echipamentelor aer condiționat, prize USB de tip A și C, afișaje digitale moderne, podea coborâtă și rampă pentru acces facil.

Vehiculele au și un interior luminos, cu finisaje moderne. În plus, troleibuzele dispun de o autonomie de minimum 20 de kilometri pe baterie, ceea ce le permite să își continue deplasarea inclusiv în situațiile în care apar lucrări pe traseu sau întreruperi ale rețelei de contact.