Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut

Alcooltest STB. Sursă foto: Facebook
Societatea de Transport București a anunțat că a pus în circulație, în Capitală, noile troleibuze Yutong U12, echipate cu un sistem de siguranță care nu permite pornirea vehiculului dacă șoferul nu trece testul de alcoolemie. Cele 22 de vehicule au fost introduse treptat pe liniile 86, 93 și 97, în cadrul procesului de modernizare a flotei, iar noile mijloace de transport au intrat în circulație începând de luni, 30 martie 2026.

Troleibuzele STB pornesc doar după testarea șoferului

Noile troleibuze sunt dotate din fabrică cu un sistem modern de siguranță de tip „alcohol interlock” (dispozitiv de blocare cu senzor de alcool n.r), conceput pentru a bloca plecarea în cursă în cazul în care rezultatul testului de alcoolemie nu este negativ. Dispozitivul este integrat în bord, iar procedura trebuie efectuată înainte de începerea traseului.

Practic, șoferul este obligat să sufle în aparat înainte de a porni vehiculul. Troleibuzul poate fi pus în mișcare doar dacă rezultatul este negativ. Dacă sistemul detectează alcool, vehiculul rămâne blocat și nu poate pleca în cursă.

Vehiculele au fost repartizate pe trei linii din București

Cele 22 de troleibuze Yutong U12 au fost introduse treptat pe liniile 86, 93 și 97 din București. Măsura face parte din procesul de modernizare a flotei STB, iar compania a inclus în noile vehicule tehnologii deja folosite în mai multe state europene.

SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text
Două meciuri din etapa a 4-a a play-out-ului Superligii se dispută sâmbătă, înainte de Paște

Potrivit informațiilor transmise de STB, sistemul de siguranță montat pe aceste troleibuze este considerat un standard tot mai prezent în transportul public modern. Introducerea lui în Capitală vine în contextul în care operatorii de transport pun accent mai mare pe prevenție și pe controlul condițiilor în care vehiculele ies pe traseu.

Ce dotări au noile troleibuze STB, Yutong U12

Pe lângă sistemul care condiționează pornirea de rezultatul testului de alcoolemie, noile troleibuze au și alte dotări menite să îmbunătățească experiența călătorilor. STB a inclus în lista echipamentelor aer condiționat, prize USB de tip A și C, afișaje digitale moderne, podea coborâtă și rampă pentru acces facil.

Vehiculele au și un interior luminos, cu finisaje moderne. În plus, troleibuzele dispun de o autonomie de minimum 20 de kilometri pe baterie, ceea ce le permite să își continue deplasarea inclusiv în situațiile în care apar lucrări pe traseu sau întreruperi ale rețelei de contact.

„Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact. Călătorii confortabile și predictibile – exact ce ne dorim cu toții!”, a precizat STB.

17:58 - Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

