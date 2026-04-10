Programul STB și Metrorex de Paște 2026. Modificări în perioada 10–13 aprilie

Societatea de Transport București a anunțat programul mijloacelor de transport de suprafață pentru perioada sărbătorilor pascale din 2026, respectiv 10–13 aprilie. Totodată, Metrorex a transmis modul în care vor circula trenurile de metrou, inclusiv în noaptea de Înviere. Programul vizează autobuzele, tramvaiele, troleibuzele și metroul, în funcție de zilele de sărbătoare și intervalele orare.

Potrivit informațiilor transmise, în zilele de 10 și 13 aprilie 2026, toate mijloacele de transport de suprafață vor circula după programul specific unei zile de duminică. În restul zilelor din perioada sărbătorilor pascale, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor funcționa conform programelor obișnuite pentru fiecare tip de zi.

În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, programul va fi adaptat pentru a permite deplasarea călătorilor în intervalele târzii. Linia de tramvai 41 va rămâne în circulație până în jurul orei 03:00, la un interval de aproximativ 20 de minute.

De asemenea, vor fi disponibile cele 25 de linii de noapte, care vor asigura transportul în timpul nopții.

Pentru a evita neplăcerile, călătorii pot verifica programul mijloacelor de transport și eventualele modificări de traseu prin mai multe canale puse la dispoziție de STB.

Acestea includ aplicația Info TB, site-ul oficial al instituției, precum și paginile oficiale de pe Facebook, Instagram și X.

Reprezentanții transportatorului recomandă verificarea programului înainte de plecare.

Metrorex a anunțat că, în noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula până la ora 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute. În intervalul 01:00 – 05:00, circulația se va desfășura la un interval de aproximativ 20 de minute.

În perioada 10–13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Programul este adaptat fluxului redus de călători specific acestor zile.

Metrorex a reamintit că accesul în metrou cu foc deschis este interzis. Măsura vizează obiecte precum lumânările sau candelele aprinse și are ca scop prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței călătorilor pe durata sărbătorilor.