Mesaje de Paște pe care le poți trimite familiei, prietenilor și apropiaților

Paștele este cea mai importantă sărbătoare din calendarul creștin, însă nu întotdeauna oamenii pot fi alături de cei dragi. Atunci când distanța îi desparte, un mesaj bine ales rămâne un gest simplu și sincer.

Paștele marchează învierea lui Iisus Hristos, la trei zile după răstignire. Sărbătoarea încheie Săptămâna Mare și cele 40 de zile de Post Mare. Totodată, deschide sezonul pascal, o perioadă de 50 de zile care se încheie cu Rusaliile, potrivit Euronews.

Dincolo de semnificația religioasă, sărbătoarea aduce împreună familii și prieteni din întreaga lume. Atunci când întâlnirea față în față nu este posibilă, un mesaj bine ales poate face diferența.

Mesajele adresate credincioșilor pun accent pe semnificația spirituală a Învierii și transmit urări de speranță, pace și credință:

Hristos a înviat și, odată cu El, speranța. Fie ca acest Paște să-ți reînnoiască sufletul!

Astăzi sărbătorim victoria vieții. Fie ca această Paște să vă umple de credință și bucurie!

Fie ca mesajul de iubire și iertare al acestei Săptămâni Sfinte să-ți atingă profund inima!

În aceste zile sfinte, credința să-ți dea putere și lumina ei să-ți lumineze calea!

Fie ca Învierea lui Hristos să-ți umple inima de speranță și pace - Paște fericit!

Pentru cei care nu au o legătură religioasă cu sărbătoarea, mesajele pun accent pe dimensiunea universală a Paștelui, precum odihna și reînnoirea:

Profită de aceste zile pentru a-ți reîncărca bateriile și a mânca multă ciocolată.

Fie ca această Sărbătoare să fie un pretext perfect pentru a vă odihni și a vă reconecta.

Câteva zile pentru a te opri, a respira și a reveni cu energie reînnoită. Bucură-te din plin! Paștele este un moment de reînnoire – fie ca această primăvară să-ți aducă lucruri frumoase!

Indiferent ce sărbătorești, sper să fii înconjurat de oameni buni și momente frumoase.

Tonul mesajelor devine mai cald și mai respectuos, cu accent pe afecțiune și sănătate:

Vă mulțumim pentru exemplul vostru și pentru tot ce ne oferiți. Paște fericit!

Fie ca acest Paște să vă aducă bucurie, sănătate și momente frumoase alături de cei dragi!

Mă gândesc la voi cu multă afecțiune. Fie ca aceste zile să le petreceți în sănătate și pace.

Fie ca pacea acestei Săptămâni Sfinte să intre în inima și în casa voastră!

Fie ca în aceste zile sfinte să vă simțiți foarte iubiți și însoțiți – o îmbrățișare mare!

Mesajele pentru prieteni au un ton mai vesel și includ adesea o notă de umor: