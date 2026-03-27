Noul episod al serialului realizat de Martin Scorsese va avea premiera înainte de Paște. Vulnerabilitatea Fecioarei Maria, din perspectiva regizorului

Serialul documentar „Martin Scorsese Presents: The Saints”, realizat de regizorul Martin Scorsese, continuă cu un episod extins de o oră, intitulat „Maria”, care va avea premiera pe 27 martie, chiar înainte de Paștele catolic, potrivit christianitytoday.com.

Vocea lui Martin Scorsese deschide episodul explicând concepția fără păcat, o dogmă catolică definită prin enciclica „Ineffabilis Deus” (1854), care o descrie pe Fecioara Maria drept „mereu absolut liberă de orice pată de păcat”. Pentru mulți, această idee înseamnă că Maria nu a păcătuit niciodată.

Scorsese respinge această idee, umanizând-o pe Maria prin intermediul imaginii și al dialogului, care evidențiază vulnerabilitatea și imperfecțiunea ei.

Fecioara Maria privește pruncul adormit, iar în gândurile ei apar nume precum „Cel Sfânt”, „Domnul”, „Mântuitorul”, „Hristos” și „Fiul”. Conștientă de rolul său, se consideră totuși mai prejos decât el. Amintirea profeției că va fi „disprețuit și respins” îi provoacă teamă, până la gândul că nu ar putea trăi să vadă acel moment. A deveni mamă îi aduce Mariei numeroase vulnerabilități, unele mai previzibile decât altele.

În mormânt, în timp ce alte femei îi acoperă trupul, Maria plânge și se întreabă: „Cum poate soarele să apună și să răsară într-o altă zi pe acest pământ fără tine? Cum poate inima mea să continue să bată?”.

O reacție similară apare cu două decenii mai devreme, când Maria și Iosif descoperă că Iisus, la 12 ani, nu este cu ei la plecarea din Ierusalim. Deși îi cunoaște natura divină, Maria este cuprinsă de teamă și disperare. Îl caută prin caravană, până își amintește de templu. Dispariția lui readuce trauma momentului în care era cât pe ce să-l piardă în timpul uciderii pruncilor din vremea lui Irod, iar credința nu reușește să-i liniștească frica.

La jumătatea ultimei secvențe, Iosif își întreabă fiul, ucenic tâmplar: „De unde vei ști că unghiul este corect?”. Iisus folosește un fir cu plumb pentru a demonstra, iar camera trece de la prim-plan la un cadru larg care îi surprinde pe amândoi în atelier. Acest cadru filmat dintr-un unghi ușor coborât „privește în sus” spre Iisus de la aceeași înălțime cu Maria așezată, a cărei prezență ascunsă în spatele unui colț va fi simțită de Iisus câteva clipe mai târziu.

De regulă, regizorii filmează un personaj dintr-un unghi inferior pentru a-i accentua autoritatea, în timp ce unghiul superior îl face să pară mai vulnerabil. În acest caz, cadrele cu Maria, filmate de sus, alternează cu cele cu Iisus, filmate de jos, ceea ce creează un contrast vizual clar. Această alternanță poate surprinde, mai ales că schimbă așteptarea unei reprezentări dominante a Mariei. În serie, perspectiva folosită în scenele cu Iisus este cea care îi conferă mai multă putere de decizie și autoritate implicită decât oricui altcuiva, inclusiv mamei sale.

Martin Scorsese va fi producător executiv al unui viitor serial dramatic Netflix, încă fără titlu. Proiectul, creat de Brian Koppelman și David Levien, urmărește lumea contemporană a cazinourilor din Las Vegas, potrivit netflixjunkie.com.

Detaliile sunt încă limitate, însă proiectul este gândit ca o dramă de opt episoade despre lumea cazinourilor, marcată de presiuni de reglementare, jocuri de culise și mize ridicate, în jurul unui personaj care încearcă să-și mențină afacerea. Producția ar putea începe în mai 2026, iar premiera este estimată pentru finalul lui 2027 sau începutul lui 2028.

Următorul proiect regizat de Martin Scorsese este „What Happens at Night”, o poveste psihologică cu fantome, în aceeași atmosferă ca „Shutter Island”. Filmul adaptează romanul lui Peter Cameron din 2020, cu scenariul semnat de Patrick Marber. Acțiunea urmărește un cuplu american care ajunge într-un oraș european izolat pentru a adopta un copil, dar rămâne blocat într-un hotel aproape gol.