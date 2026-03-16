Un nou serial face furori pe Netflix. Este inspirat din fapte reale

Serialul documentar danez „A Friend, a Murderer” a fost lansat pe Netflix pe 5 martie 2026 și a stârnit discuții intense la nivel internațional. În doar câteva zile de la debut, producția a ajuns în topul preferințelor publicului și continuă să urce rapid în topurile globale de vizionări, fiind pe primul loc în multe țări nordice și printre cele mai urmărite din lume, a anunțat platforma de streaming.

Serialul documentar, format din trei episoade, este inspirat dintr‑un caz real care a zguduit o mică comunitate din Danemarca. Departe de a fi o simplă poveste despre crime, seria devine virală prin faptul că aduce în prim‑plan o întrebare tulburătoare: cum poți descoperi că persoana pe care o considerai prietenă era, de fapt, autorul unor fapte inimaginabile?

Povestea urmărește viața socială aparent banală din Korsør, un oraș liniștit unde prietenii obișnuiau să petreacă timp împreună – până când se descoperă că unul dintre ei comisese crime serioase, ascunzându‑și viața dublă de ochii tuturor.

Bărbatul, Philip Patrick Westh, un fost manager de marketing, a fost arestat în 2023 după ce a răpit o fată de 13 ani. Ancheta a dus la descoperirea unor probe ADN și a unui „plan de răpiri” pe computerul său, legându‑l de dispariția și moartea unei alte adolescente în 2016 și de alte agresiuni grave.

În iunie 2024, Westh a fost condamnat la închisoare pe viață pentru multiple infracțiuni, inclusiv uciderea tinerei de 17 ani, abuzuri și răpiri.

Unul dintre motivele principale pentru care serialul a devenit atât de popular este perspectiva din care este spusă povestea. Producția se concentrează pe trei persoane – Amanda, Nichlas și Kiri – care aveau o relație apropiată cu suspectul fără să bănuiească nimic. Publicul este martor la confesiunile lor, la șocul și durerea pe care le‑au trăit când au realizat că omul cu care petreceau, vorbeau și socializau era capabil de astfel de fapte.

Una dintre participante a povestit într‑unul dintre episoade: „Ani de zile mi-a fost teamă că făptașul încă este acolo și că eu aș putea fi următoarea victimă. Când am realizat că era unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, lumea mea s-a prăbușit.”

Această mărturie a rezonat cu mulți telespectatori, pentru că aduce în prim‑plan teama universală că nimeni nu este întotdeauna ceea ce pare.

Cazul începe cu dispariția adolescentei Emilie Anine Skovgaard Meng, în vara lui 2016, după o noapte petrecută cu prietenii. Corpul ei a fost găsit abia în decembrie 2016 într‑un lac, iar ancheta a rămas fără rezolvare ani de zile, cu comunitatea trăind sub spectrul incertitudinii.

Westh a continuat să trăiască o viață normală în oraș în timpul anchetei, ceea ce a dat naștere unei atmosfere de teamă și suspiciune în rândul localnicilor. Când a fost în cele din urmă prins pentru un caz ulterior, conexiunile cu crimele trecute au fost descoperite și verdictul justiței a pus capăt unei perioade de ani de teroare.

Succesul docu‑serie‑ului nu este doar despre criminalitate, ci despre modul în care acesta schimbă percepția asupra oamenilor din jurul nostru. Prin abordarea narativă centrată pe prietenii suspectului, serialul invită audiența să reflecteze asupra încrederii, înșelăciunii și vulnerabilității umane – teme care au contribuit la viralitatea producției pe Netflix la nivel global.

Ceea ce face „A Friend, a Murderer” cu adevărat tulburător este faptul că arată cum aparențele pot ascunde o realitate complet diferită și cât de dificil poate fi să accepți că cineva apropiat poate produce răni profunde, fizice sau emoționale, în viața altora.