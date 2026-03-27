Netflix mărește prețul abonamentelor. Lista noilor tarife

Netflix a majorat din nou prețurile pentru toate tipurile de abonamente din Statele Unite, pe fondul extinderii conținutului oferit, inclusiv către formate precum podcasturi video și evenimente sportive transmise live, potrivit NY Post.

Platforma a aplicat creșteri pentru toate abonamentele disponibile. Abonamentul cu reclame ajunge la 8,99 dolari pe lună, față de 7,99 dolari anterior. În cazul planului standard, tariful crește cu doi dolari, până la 19,99 dolari lunar, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

Pentru utilizatorii care aleg varianta premium, costul ajunge la 26,99 dolari pe lună, în creștere de la 24,99 dolari. În plus, și opțiunea de adăugare a unui membru suplimentar a fost scumpită, ajungând la 7,99 dolari pentru abonamentele cu reclame și la 9,99 dolari pentru cele fără reclame.

Netflix, care depășește 325 de milioane de abonați la nivel global, a renunțat încă din 2023 la cel mai ieftin abonament fără reclame, cunoscut drept Basic. Astfel, utilizatorii au rămas cu opțiuni mai scumpe, respectiv planurile standard și premium, dar și varianta standard cu reclame. Potrivit estimărilor analiștilor TD Cowen, venitul mediu pe abonat din regiunea SUA-Canada ar urma să crească cu aproximativ 6% în 2026, ca urmare a noilor tarife.

Ultima ajustare de prețuri fusese făcută la începutul anului trecut, ceea ce confirmă ritmul constant al majorărilor.

Compania a raportat venituri de 12,1 miliarde de dolari pentru intervalul octombrie-decembrie, peste așteptările analiștilor.

În februarie, Netflix s-a retras din cursa pentru achiziția activelor de streaming și a studiourilor Warner Bros., ceea ce a permis grupului Paramount Skydance să preia celebrul studio de la Hollywood într-o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari, inclusiv datoria.

Creșteri de prețuri au fost operate și de Disney+ spre finalul anului trecut. Noul plan Standard oferă conținut Full HD, vizionare simultană pe două dispozitive și posibilitatea de descărcare pe până la 10 dispozitive, la un tarif de 34,99 lei pe lună sau 349,90 lei pe an, mai mare decât nivelurile anterioare de 29,99 lei și 299,90 lei.

Abonamentul Premium include rezoluție 4K, HDR și sunet Dolby Atmos, permițând utilizarea pe până la patru dispozitive în același timp. Prețul acestuia a ajuns la 59,99 lei pe lună sau 599,90 lei anual, cu 10 lei peste tariful anterior.

Platforma oferă și opțiunea Extra Member, care permite adăugarea unui utilizator din afara locuinței principale, cu acces complet, dar limitat la un singur dispozitiv și profil, pentru 20,99 lei lunar.

Inițial, abonamentul costa 29,99 lei, însă tariful a fost majorat la 36,99 lei în 2023. Ulterior, în 2024, au fost introduse două tipuri de abonamente — Standard și Premium — precum și opțiunea de utilizator suplimentar, contra unei taxe de 20 de lei pe lună. Planul Standard permitea accesul pe două dispozitive pentru 29,99 lei, în timp ce varianta Premium oferea streaming 4K UHD și utilizare pe patru dispozitive, la prețul de 49,99 lei.