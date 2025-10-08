Disney+ scumpește abonamentele în România. Când intră în vigoare noile tarife

Platforma de streaming Disney+, care reunește producții din universurile Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, își actualizează tarifele pentru utilizatorii din România. Noile prețuri intră în vigoare pentru abonații noi începând cu 30 septembrie 2025, iar clienții existenți vor fi taxați la noile valori începând cu următorul ciclu de facturare: din 4 noiembrie pentru abonamentele lunare și din 25 noiembrie pentru cele anuale, potrivit anunțului făcut pe pagina oficială.

Disney+ a introdus în România două tipuri principale de abonamente – Standard și Premium – alături de o opțiune suplimentară, Extra Member, care le permite utilizatorilor să partajeze contul cu o persoană din afara gospodăriei. Noul plan Standard oferă conținut video în format Full HD, posibilitatea de vizionare pe două dispozitive simultan și descărcări pe maximum 10 dispozitive, la prețul de 34,99 lei pe lună sau 349,90 lei pe an, ceea ce reprezintă o majorare față de tarifele anterioare de 29,99 lei și 299,90 lei.

Abonamentul Premium, dedicat celor care vor o experiență superioară, include rezoluție 4K, suport HDR și sunet Dolby Atmos, permițând vizionarea simultană pe până la patru dispozitive. Acesta costă acum 59,99 lei lunar sau 599,90 lei anual, cu o creștere de 10 lei față de prețul anterior.

Pe lângă acestea, platforma oferă opțiunea Extra Member, care permite adăugarea unui utilizator din afara locuinței principale. Acesta are acces complet la conținutul contului, dar doar pe un singur dispozitiv și cu un singur profil, la un cost de 20,99 lei pe lună.

Serviciul de streaming Disney+, care reunește producții semnate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, a devenit disponibil în România în vara anului 2022. Inițial, prețul abonamentului era de 29,99 lei, însă compania a majorat tariful la 36,99 lei în cursul anului 2023.

Un an mai târziu, în 2024, platforma a introdus modificări importante: două tipuri distincte de abonamente — Standard și Premium — precum și posibilitatea de a adăuga un utilizator suplimentar din afara gospodăriei, contra unei sume de 20 de lei pe lună. Pachetul Standard oferea acces simultan pe două dispozitive pentru 29,99 lei, în timp ce varianta Premium includea streaming 4K UHD & HDR și posibilitatea utilizării pe patru device-uri, la prețul de 49,99 lei.

Piața serviciilor de streaming din România devine tot mai competitivă, iar modificările Disney+ vin pe fondul unor scumpiri similare operate și de alte companii.