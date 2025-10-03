Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane

Netflix și BBC colaborează pentru a lansa două sezoane noi ale serialului Peaky Blinders, continuarea unuia dintre cele mai longevive și apreciate show-uri britanice. Această decizie marchează revenirea universului Shelby pe micile ecrane, cu promisiunea unor povești ancorate în Birminghamul postbelic.

Steven Knight, creatorul și scenaristul original al seriei, va reveni în aceeași poziție pentru noile episoade, iar Cillian Murphy, care a interpretat rolul central în cele șase sezoane difuzate între 2013 și 2022, va ocupa funcția de director de producție. Distribuția completă a noii serii nu a fost încă dezvăluită.

Evenimentele din serial vor fi plasate în anul 1953, iar filmările vor avea loc la studiourile Digbeth din Birmingham. Noul proiect va include două sezoane, fiecare format din șase episoade de câte 60 de minute, potrivit informațiilor oferite de Netflix și BBC.

Steven Knight s-a arătat entuziasmat de acest proiect, subliniind legătura strânsă cu orașul natal al poveștii.

„Sunt încântat să anunț acest nou capitol din povestea Peaky Blinders. Va fi, din nou, ancorat în Birmingham și va spune povestea unui oraș care renaște din cenușa bombardamentelor de la Birmingham. Noua generație de Shelby a preluat volanul – și va fi o călătorie de neuitat.”

Succesul seriei originale, care a înregistrat audiențe medii de peste 5 milioane de spectatori pe BBC One doar în Marea Britanie, justifică așteptările ridicate pentru continuare. Deși data lansării noilor sezoane nu a fost comunicată, revista Variety menționează că fanii nu vor avea mult de așteptat, întrucât un film Peaky Blinders urmează să fie lansat în cinematografe la începutul anului viitor.

Intitulat The Immortal Man, lungmetrajul va continua povestea de unde s-a oprit serialul original și îi va aduce pe ecran pe Cillian Murphy, Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth și Barry Keoghan. Scenariul filmului este semnat de Knight, iar regia îi aparține cineastului Tom Harper, care a regizat primul sezon al seriei originale.