Netflix lansează „Păpușa”, după ecranizarea unui roman polonez de mare succes

Platforma de streaming aduce în atenția publicului o nouă producție dramatică intitulată „Păpușa”, realizată pe baza unuia dintre cele mai apreciate romane ale literaturii poloneze. Adaptarea promite să transforme povestea originală într-o experiență cinematografică intensă, păstrând tensiunea și profunzimea romanului, informează Netflix.

Printre cele mai așteptate producții poloneze ale anului se află o ambițioasă epopee istorică, realizată după unul dintre cele mai valoroase romane ale literaturii naționale: „Păpușa” („Lalka”). Proiectul a fost inclus încă de la începutul acestui an în selecția celor mai promițătoare titluri europene pentru 2026.

Serialul, structurat în șase episoade, reprezintă încă o adaptare literară dezvoltată pentru Netflix, care mizează pe standarde ridicate de producție pentru a readuce în atenție operele clasice. Într-o linie similară se înscrie și „Leopardul”, însă „Păpușa” se distinge prin amploarea și prestigiul materialului sursă.

Deși succesul global al francizei „Bridgerton” confirmă apetitul publicului pentru drame de epocă, această producție propune o abordare diferită. Este vorba despre adaptarea a ceea ce mulți consideră a fi cel mai important roman polonez scris vreodată, o povrste amplă despre afaceri, comerț, conflicte și povești de dragoste, desfășurată pe fundalul unei perioade agitate din istoria Europei.

Inspirată din romanul scris de Bolesław Prus, seria este o amplă poveste plasată în perioada „Primăverii Națiunilor” din Polonia de la mijlocul secolului al XIX-lea, dar și în contextul războiului ruso-turc desfășurat în Bulgaria. Povestea îl urmărește pe Stanisław Wokulski, un negustor îmbogățit recent, prins într-un parcurs marcat de provocări și frământări, alimentate de obsesia sa pentru o femeie din înalta aristocrație, Izabela Łęcka.

Serialul este regizat de Paweł Maślona, care semnează și scenariul împreună cu Paweł Demirski și Jagoda Dutkiewicz. Regizorul este cunoscut în special pentru filmul „Scarborn” (2023), o producție dedicată figurii istorice Tadeusz Kościuszko, erou revoluționar polonez implicat în lupte împotriva Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea.

Personajul Izabelei Łęcka este interpretat de Sandra Drzymalska, nominalizată la Premiile Academiei Poloneze pentru rolul din „EO” (2022), regizat de Jerzy Skolimowski. Publicul Netflix o poate recunoaște și din serialul „Sexify”, unde a jucat unul dintre rolurile principale în cele două sezoane ale producției.

Stanisław Wokulski este interpretat de Tomasz Schuchardt, un actor cu o carieră solidă în film și televiziune în Polonia. Acesta a apărut și în „Operațiunea Hyacinth”, producție originală Netflix lansată în 2021.

Distribuția este completată de Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska și Magdalena Cielecka, nume importante ale cinematografiei poloneze. Serialul „Păpușa” va fi lansat la nivel global pe Netflix în a doua parte a anului 2026.

Interesant este faptul că producția Netflix nu va fi singura adaptare a celebrului roman semnat de Bolesław Prus care va ajunge pe ecrane în același an. O versiune cinematografică, regizată de Maciej Kawalski și având o distribuție diferită, este programată pentru lansare în cinematografele din Polonia în septembrie 2026.

Această situație rară de „confruntare a adaptărilor” apare mai des decât s-ar crede în industria filmului. Există deja analize detaliate ale modului în care cele două proiecte își construiesc identitatea vizuală, inclusiv o comparație realizată de scriitoarea și specialista în design Zośka.

Aceasta evidențiază diferențele dintre estetica afișelor filmului, inspirate de tipografie gotică istorică, și grafica mai generică, cu accente aurii, prezentată în materialele promoționale Netflix, semn că publicul urmărește atent fiecare detaliu al acestor două interpretări ambițioase.