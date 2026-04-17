Netflix va lansa „Ladies First”, un fim despre viața unui afemeiat arogant, dar carismatic și plin de bani

Platforma de streaming își extinde portofoliul de producții originale cu filmul „Ladies First”, o poveste care urmărește ascensiunea și viața unui bărbat bogat, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant și comportamentul său de afemeiat, potrivit Tudum.

Personajul central este un individ arogant, dar în același timp carismatic, care își folosește farmecul și averea pentru a influența oamenii din jur. Deși este admirat pentru succesul și siguranța de sine, el rămâne o figură controversată, definită de relațiile sale multiple și de atitudinea sa dominatoare.

Mai exact, în „Ladies First”, nominalizatul la Oscar Sacha Baron Cohen o înfruntă pe Rosamund Pike, colega sa nominalizată la Oscar, în rolul unui afemeiat care se află într-un peisaj foarte nefamiliar, o realitate alternativă în care femeile dețin toată puterea.

Noul film va fi regizat de Thea Sharrock ( The Beautiful Game , Wicked Little Letters, Me Before You ), iar scenariul va fi compus de Natalie Krinsky ( The Broken Hearts Gallery ), Cinco Paul ( Despicable Me ) și Katie Silberman ( Set It Up ). Krinsky și Nicky Kentish Barnes sunt producătorii executivi ai filmului, iar Liza Chasin, Eleonore Dailly și Edouard de Lachomette sunt producători.

„Ladies First” este o comedie care pornește de la premisa unei realități alternative în care rolurile de gen sunt complet inversate. Povestea îl urmărește pe un bărbat cu o viață amoroasă dezordonată, forțat să își reevalueze comportamentul după ce ajunge într-o lume paralelă dominată de femei. Filmul este o adaptare a producției franceze „I Am Not an Easy Man”, semnată de scenarista și regizoarea Eléonore Pourriat.

Personajul central, Damien Sachs, este un director executiv de succes, obișnuit cu luxul, influența și o serie continuă de relații superficiale. În pragul unei promovări importante la conducerea unei agenții de publicitate, viața lui ia o turnură neașteptată: se trezește într-o realitate alternativă în care femeile dețin puterea, iar regulile sociale și profesionale sunt complet diferite.

Aici o întâlnește pe Alex Fox, o fostă angajată pe care în lumea sa o ignorase, dar care în acest univers ocupă o poziție de vârf și îi devine principal rival. Pe măsură ce competiția pentru funcția de conducere se intensifică, Damien este nevoit să experimenteze pe propria piele inversarea de roluri și să înțeleagă consecințele propriilor atitudini din trecut.

„Ladies First” va fi disponibil pe Netflix începând cu 22 mai. Producția se remarcă printr-o distribuție impresionantă, alcătuită din nume cunoscute ale cinematografiei internaționale, precum Sacha Baron Cohen („Borat”, „The Trial of the Chicago 7”), Rosamund Pike („Gone Girl”, „I Care a Lot”), Richard E. Grant („Can You Ever Forgive Me?”, „Gosford Park”)

De asemnea, vor mai juca actorii Emily Mortimer („Paddington in Peru”), Charles Dance („The Crown”, „Game of Thrones”), Fiona Shaw („Killing Eve”, „True Detective”), Tom Davis („Wonka”, „Paddington 2”), Weruche Opia („I May Destroy You”, „Genius: MLK/X”), Kathryn Hunter, Kadiff Kirwan („Slow Horses”, „This Is Going To Hurt”) și Bill Paterson.

Filmul are o clasificare R, fiind destinat publicului adult din cauza conținutului și limbajului cu tentă sexuală. Durata sa este de 1 oră și 31 de minute, ceea ce îl încadrează într-un format relativ compact pentru o producție de acest tip.