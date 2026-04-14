Filmul horror „Never Let Go”, cu Halle Berry în rol principal, a ajuns pe Netflix

Platforma de streaming Netflix și-a extins recent catalogul cu filmul horror „Never Let Go”, în care rolul principal este interpretat de Halle Berry, anunță Express.

Halle Berry joacă rolul principal într-un nou thriller supranatural disponibil pe Netflix, un film care a fost descris de spectatori drept „frumos și devastator” și care începe să câștige tot mai multă atenție în rândul abonaților platformei. Producția, apărută inițial în 2024 și trecută aproape neobservată la box office, a ajuns recent în catalogul Netflix din mai multe țări europene, unde este redescoperită de publicul pasionat de filme horror atmosferice.

Regizat de Alexandre Aja, filmul o aduce pe Halle Berry în rolul unei mame care trăiește alături de cei doi copii gemeni într-o cabană izolată, ascunsă adânc într-o pădure, departe de orice urmă de civilizație. Ea este convinsă că o entitate malefică a distrus lumea exterioară, iar familia sa ar fi printre ultimii supraviețuitori.

Pentru a se proteja de această prezență necunoscută, cei trei își leagă corpurile cu frânghii de fiecare dată când ies din adăpost, în încercarea de a rămâne în siguranță în timp ce își caută hrană. Pe măsură ce povestea avansează, copiii încep însă să pună sub semnul întrebării realitatea impusă de mamă, explorând pe cont propriu pădurea din jur. Această descoperire treptată duce spre un deznodământ tensionat și intens, care a împărțit și în același timp a fascinat publicul.

Filmul a fost introdus pe Netflix astăzi (marți, 14 aprilie) și este considerat o recomandare importantă pentru iubitorii de horror aflați în căutarea unei noi experiențe intense, cu accente de groază existențială. Deși a stârnit unele controverse, reflectate într-un scor de doar 57% pe Rotten Tomatoes, mulți spectatori îl apreciază ca fiind o producție deosebită.

O recenzie entuziastă de pe IMDb descrie „Never Let Go” drept „frumos și devastator”, autorul comentând că ideea potrivit căreia filmul ar fi previzibil este complet eronată, considerându-l „absolut devastator” prin impactul său emoțional.

Același utilizator subliniază că filmul își construiește tensiunea prin incertitudine, lăsând privitorul să își pună constant întrebări și să își reconsidere interpretările pe parcurs. Potrivit acestuia, producția este realizată cu atenție și reușește să mențină interesul de la început până la final, oferind senzația că adevărul complet rămâne mereu puțin dincolo de ceea ce pare evident.

Un spectator a declarat că filmul a fost „mai înfricoșător decât se aștepta” și că nu era pregătit pentru nivelul de disperare pe care îl transmite povestea. Un alt comentariu a venit în apărarea producției, respingând criticile negative: „De ce atâta ură? Este cel mai bun film pe care l-am văzut în ultima perioadă!”

Potrivit același utilizator, filmul este tulburător, tensionat și trist, iar reacțiile negative ale publicului par greu de înțeles. Alți spectatori au remarcat că pelicula ridică întrebări care rămân în minte mult timp după vizionare, lăudând interpretările actorilor, atmosfera și realizarea vizuală, și spunând că încă se gândesc la poveste la o zi după vizionare.

În același timp, unii au sugerat că „Never Let Go” ar putea fi pregătit pentru o continuare, deși recepția mixtă face ca o eventuală continuare să fie incertă. Chiar și așa, filmul are potențialul de a câștiga noi fani pe platformele de streaming, fiind considerat de mulți o bijuterie horror subestimată. „Never Let Go” este disponibil în prezent pe Netflix.