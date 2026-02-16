Netflix lansează un serial horror despre o nuntă cu secrete întunecate

Netflix pregătește lansarea unui nou serial horror care promite să captiveze publicul printr-o poveste tulburătoare desfășurată în jurul unei nunți. Serialul explorează secrete întunecate și tensiuni ascunse care ies la iveală într-un moment aparent festiv, transformând totul într-un coșmar, informează Tudum.

Netflix a lansat recent trailerul pentru noul său serial horror „Something Very Bad Is Going to Happen”, care explorează tensiunea și frica din jurul unei nunți condamnate încă de la început. Serialul nu se rezumă doar la momente șocante, ci se concentrează pe suspansul subtil care se strecoară în viața personajelor și în mintea spectatorilor.

Titlul însuși avertizează asupra deznodământului sumbru, iar producția promite o explorare a îndoielii, a promisiunilor și a acelei neliniști care apare atunci când ne întrebăm dacă am făcut alegerile corecte. În loc să mizeze pe sperieturi obișnuite genului, serialul construiește o tensiune persistentă, care te marchează după terminarea episodului.

Prin acest proiect, Netflix provoacă publicul să reflecteze asupra atracției noastre pentru ceea ce știm că va merge prost, aducând în prim-plan întrebarea universală: dacă știm că se va întâmpla ceva rău, de ce ne atrage atât de tare?

În noul serial horror „Something Very Bad Is Going to Happen”, showrunner-ul Haley Z. Boston conduce publicul pe firul unei nunți încărcate de tensiune, al cărei destin se dovedește tragic.

„Filmele horror sunt felul meu natural de a procesa emoțiile și de a înțelege lumea în care trăiesc”, explică Boston. „Ele îți oferă șansa de a explora temeri ascunse și sentimente tabu, transformând frica în acțiune”.

Serialul, produs executiv de frații Duffer, nu mizează doar pe momente șocante, ci creează o atmosferă apăsătoare și persistentă. Boston descrie tonul producției ca fiind „o groază tulburătoare, care te pătrunde”, combinată cu o narațiune concentrată pe personaje.

„Îmi place să dezvolt caractere și să explorez dialogul și umorul, apoi să le îmbin cu elemente de horror care să te tulbure. Vreau ca publicul să simtă frica, dar și să fie intrigat de poveștile personajelor”, adaugă ea.

Pentru cei curioși de detaliile unei nunți condamnate de la început, serialul promite o experiență captivantă, completată cu imagini exclusive din culisele evenimentului sinistru.

Serialul „Se va întâmpla ceva foarte rău” explorează tensiunile și nesiguranțele din preajma unei nunți, urmărind povestea lui Rachel și Nicky pe parcursul unei săptămâni cruciale. Creatoarea descrie atmosfera producției ca fiind un amestec între umor, absurditate și tensiune psihologică, evocând tonuri similare cu cele din Carrie și Rosemary’s Baby. În același timp, ea se inspiră din propria experiență familială, reflectând asupra căsniciei părinților săi, care durează de zeci de ani.

Boston explică că tematica centrală a serialului este frica de a alege partenerul nepotrivit: „Când eram copil, mama mi-a spus: Trebuie doar să te asiguri că nu te căsătorești cu persoana greșită. Serialul este despre această frică.

Producția pune sub lupă conceptul de „suflete pereche” și propriile îndoieli ale autoarei legate de găsirea persoanei potrivite. „Am participat la nunți unde oamenii spun în jurăminte: N-am avut niciodată vreo îndoială. Eu mă întreb: Ce înseamnă asta?”, mărturisește Boston.

Așadar, pe măsură ce Rachel și Nicky se pregătesc să-și spună „da”, serialul le testează angajamentul și explorează fricile universale legate de căsătorie, introducând totodată un element surprinzător de horror care adaugă prospețime și suspans poveștii.

Netflix pregătește lansarea serialului „Something Very Bad Is Going to Happen”, care va fi disponibil integral pe 26 martie, cu opt episoade.

În centrul poveștii se află Camila Morrone în rolul lui Rachel și Adam DiMarco în rolul lui Nicky. Alături de ei, distribuția include: Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Gus Birney, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Sawyer Fraser (din Doctorul cel Bun), și Zlatko Burić.

Showrunner-ul și producătorul executiv Boston aduce o experiență solidă în genul horror, având în portofoliu scenarii pentru „Cabinetul de curiozități” al lui Guillermo del Toro și „Brand New Cherry Flavor”, ambele disponibile pe Netflix.

Producătorii executivi includ frații Duffer (Stranger Things), Hilary Leavitt (Stranger Things) și Andrea Sperling (Transparent, A Murder at the End of the World). Weronika Tofilska (Baby Reindeer), nominalizată la Emmy, va regiza patru episoade și va fi producător executiv. Alături de ea, regizoarele Axelle Carolyn (The Haunting of Bly Manor) și Lisa Brühlmann (Killing Eve, Servant) completează echipa creativă.