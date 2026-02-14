„Neîmblânzit” revine cu sezonul 2: Netflix continuă serialul care a dominat topurile

Netflix a confirmat oficial producerea sezonului al doilea al serialului „Neîmblânzit”, după ce primul sezon a înregistrat performanțe remarcabile pe platformă. Producția s-a clasat rapid în topul celor mai urmărite seriale, atrăgând un număr mare de abonați din întreaga lume, informează Tudum.

Serialul „Neîmblânzit” a avut un debut spectaculos, ocupând primul loc în clasamentul global Netflix al celor mai urmărite producții de limbă engleză. Performanța s-a menținut timp de mai multe săptămâni, confirmând interesul constant al publicului.

Producția a atras o audiență variată datorită combinației dintre dramă polițistă și suspans, explorarea unor teme psihologice intense, dar și datorită decorurilor naturale impresionante, care joacă un rol important în atmosfera serialului.

Actorul Bana, cunoscut pentru rolurile sale din „The Dry și München”, va reveni în sezonul al doilea în pielea lui Kyle Turner, agent al Filialei Serviciilor de Investigații (ISB) din Serviciul Parcurilor Naționale. Noul sezon, realizat în colaborare cu Mark L. Smith și Elle Smith, îl va plasa pe investigatorul experimentat în fața unui caz complet diferit, care va aduce noi provocări.

Distribuția va fi completată de Whigham, care îl va interpreta pe Ray Burkart, un om de afaceri marcat de pierderea fiului său. Personajul său intră în conflict direct cu Turner, pe fondul anchetei legate de moartea tânărului, adăugând o nouă dimensiune dramatică poveștii.

Kelly Hu revine în rolul lui Awapuhi în cel de-al doilea sezon al serialului „Neîmblânzit”. Personajul său, născut și crescut pe insula Hawaii, își reia povestea pe Insula Mare, după ce a trăit ani grei în Oahu, marcând o luptă profundă cu pierderea fiului său. Acum, Awapuhi se confruntă cu demonii trecutului într-un cadru familiar, dar plin de tensiune.

Mark L. Smith, unul dintre creatorii serialului, a povestit pentru Tudum că intenția inițială a fost de a realiza o miniserie de șase episoade.

„Cu cât am lucrat mai mult la primul sezon, cu atât distribuția și chimia echipei au fost mai puternice, iar ideea de a continua a devenit evidentă”, a explicat el.

Distribuția și echipa producției sunt la fel de entuziasmați ca fanii pentru viitorul serialului. Eric Bana, care o interpretează pe agentul special Kyle Turner, a declarat:

„Sunt încântat să aducem la viață un nou sezon din „Neîmblânzit”. Reacția publicului la primul sezon reflectă efortul incredibil depus de întreaga echipă”.

În continuarea serialului, Kyle Turner este chemat să investigheze o moarte misterioasă în Parcul Național Vulcanii din Hawaii. Peisajul exotic și tensiunile locale adaugă un element imprevizibil, transformând investigarea într-o experiență intensă și personală pentru agent.

Distribuția sezonului 2 îi include pe:

Eric Bana – agentul Kyle Turner,

Shea Whigham – Ray Burkart,

Kelly Hu – Awapuhi,

Turner își părăsește zona de confort din Yosemite, unde a rezolvat cazuri traumatizante, pentru a explora noi teritorii și a întâlni personaje care îl vor provoca și îl vor sprijini. Mark L. Smith subliniază că agentul „va fi pus în defensivă și va experimenta un disconfort necunoscut până acum, oferind o perspectivă diferită asupra aventurilor sale”.

Dacă primul sezon l-a urmărit pe Turner în sălbăticia familiară a Parcului Național Yosemite, sezonul 2 îl plasează în mijlocul Pacificului, în Hawaii. Această schimbare de decor reflectă realitatea agenților ISB, care se deplasează frecvent între parcuri. Serialul explorează astfel atât frumusețea spectaculoasă a peisajului, cât și tensiunile generate de interacțiunile cu comunitățile locale.

Schimbarea de decor îl face pe Turner mai vulnerabil, oferind oportunitatea de a-l vedea navigând printr-un mediu complet nou, într-o manieră mai puțin controlată și mai realistă.

Deocamdată, Netflix nu a anunțat o dată oficială de lansare pentru sezonul 2, dar producția este în desfășurare, iar detalii suplimentare vor fi dezvăluite pe măsură ce filmările avansează.