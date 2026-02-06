Fanii „Yellowstone” primesc o nouă doză de suspans. A apărut trailerul „Marshals”

Fanii serialului „Yellowstone” au fost luați prin surprindere de noul trailer al spin-off-ului cu Luke Grimes, care ridică semne serioase de întrebare legate de soarta unuia dintre personajele centrale. Imaginile sugerează un posibil deznodământ tragic la care nimeni s-ar fi așteptat, informează Fox News.

Mai multe scene din trailer au alimentat speculațiile:Kayce Dutton apare trezindu-se singur într-un pat, lângă un corp acoperit cu un cearșaf, iar o secvență separată îl arată vizitând un mormânt. Pentru mulți fani, acestea sunt indicii clare că Monica Dutton, personajul interpretat de Kelsey Asbille, ar putea să nu mai apară în noua producție CBS, absența ei fiind explicată printr-un deces.

Fanii universului „Yellowstone” au reacționat cu surprindere după apariția unor indicii care sugerează că un personaj-cheie din serialul original ar putea avea un destin tragic în viitorul spinoff „Marshals”.

Noul proiect, programat să fie difuzat de CBS, îl are în centru pe Kayce Dutton, interpretat de Luke Grimes, cel mai tânăr membru al clanului Dutton. Acțiunea îl urmărește pe acesta după ce părăsește definitiv viața de fermier și începe o carieră ca mareșal al gărzilor, activând în zonele rurale din Montana, pe fondul evenimentelor care au marcat finalul serialului „Yellowstone”.

În episodul de încheiere al producției western realizate de Paramount+, difuzat în 2024, Kayce și soția sa, Monica Dutton (Kelsey Asbille), iau decizia de a se desprinde de ciclul violenței asociat moștenirii familiei. Odată cu vânzarea fermei, cei doi aleg să își reconstruiască existența, sperând la un viitor liniștit alături de fiul lor, Tate (Brecken Merrill).

În ciuda așteptărilor, Kelsey Asbille lipsește cu desăvârșire din cel mai recent trailer al serialului „Marshals”, absență care a stârnit rapid speculații intense în rândul fanilor. Mai multe secvențe din materialul promoțional i-au făcut pe urmăritori să creadă că personajul Monica ar fi murit.

Mai exact, trailerul debutează cu o scenă în care Kayce se trezește singură într-un pat, partea cealaltă părând neatinsă. Într-un cadru scurt, un cadru medical acoperă cu un cearșaf un corp inert aflat în același pat, în timp ce pe noptieră pot fi observate flacoane de medicamente eliberate pe bază de rețetă.

Peste imagini se suprapune vocea lui Kayce, care spune: „Singurul lucru pe care l-am dorit vreodată mi-a fost luat”. Mai târziu, trailerul o arată pe Kayce îngenuncheat lângă ceea ce pare a fi un mormânt, întărind și mai mult ipoteza unei pierderi dramatice.

În același timp, Asbille nu apare pe lista distribuției serialului „Marshals” de pe IMDb și nu figurează în niciun material promoțional oficial. Actrița a interpretat rolul Monicăi timp de cinci sezoane în „Yellowstone”, apărând în 53 de episoade difuzate între 2018 și 2024.

După publicarea trailerului, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți comentând indiciile care ar sugera moartea personajului. „Se pare că Monica a murit”, a scris un utilizator, însoțind mesajul de un emoji cu lacrimi.

„Știam că asta era singura explicație logică pentru care el își părăsește viața de familie, dar tot e groaznic”, a comentat alt fan. Alții au fost la fel de tranșanți: „E de-a dreptul nasol” sau „La asta mă gândeam și eu. Ce naiba?!”. Un alt urmăritor a rezumat frustrarea generală: „Deci Monica chiar e moartă? De ce?!”.

„Marshals” deschide un nou capitol în universul „Yellowstone”, creat de Taylor Sheridan, extinzând povestea dincolo de granițele celebrei ferme. Luke Grimes revine în pielea lui Kayce Dutton, personaj care, după ce lasă în urmă viața de la fermă, se alătură unei unități de elită a US Marshals.

Dutton își pune în slujba legii experiența de cowboy și fost militar Navy SEAL, într-un Montana dominat de conflicte armate, unde misiunea de a face dreptate vine la pachet cu sacrificii personale, presiuni psihologice și lupta constantă dintre familie și datorie.

Chiar dacă Kelsey Asbille nu este confirmată pentru reluarea rolului Monicăi, noul serial aduce înapoi mai multe personaje familiare fanilor „Yellowstone”.

Brecken Merrill revine ca Tate, iar Gil Birmingham îl interpretează din nou pe Thomas Rainwater, liderul rezervației Broken Rock. De asemenea, Mo Brings Plenty se întoarce în rolul lui Mo, mâna dreaptă și omul de încredere al lui Rainwater.

Distribuția este completată de nume noi. Logan Marshall-Green îl joacă pe Pete Calvin, vechi camarad al lui Kayce din perioada Navy SEAL, în timp ce Arielle Kebbel (Belle Skinner), Ash Santos (Andrea Cruz) și Tatanka Means (Miles Kittle) fac parte din unitatea US Marshals condusă de cel mai mic fiu al clanului Dutton.

Într-un rol recurent, Brett Cullen îl va interpreta pe Harry Gifford, șeful mareșalilor americani din statul Montana. Serialul „Marshals” va debuta pe 1 martie, urmând să fie difuzat de CBS și disponibil ulterior și pe platforma de streaming Paramount+ și Netflix.