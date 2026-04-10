Netflix lansează „Legends”, un serial inspirat de una dintre cele mai mari anchete criminalistice din istorie

Netflix aduce în fața publicului serialul „Legends”, o producție inspirată din una dintre cele mai notabile investigații criminale realizate vreodată. Serialul reinterpretează faptele anchetei, oferind o perspectivă dramatică asupra unui caz considerat de referință în domeniul criminalistic, potrivit Tudum.

Serialul „Legends” îi aduce pe spectatori în mijlocul unei operațiuni sub acoperire care promite suspans în această primăvară. Producția îi are în distribuție pe Tom Burke și Steve Coogan, alături de alți actori cunoscuți.

Noua serie, alcătuită din șase episoade și semnată de creatorul Neil Forsyth („The Gold”, „Guilt”), urmărește povestea unui grup de ofițeri vamali britanici aparent obișnuiți.

Aceștia primesc o misiune extrem de secretă: infiltrarea unor rețele de trafic de droguri dintre cele mai periculoase din Regatul Unit, cu scopul de a le destructura din interior.

Inspirat dintr-una dintre cele mai spectaculoase investigații criminale din istoria recentă, „Legends” promite o poveste intensă despre identități ascunse și mize uriașe.

Acțiunea serialului Legends se desfășoară la începutul anilor ’90, într-un context în care serviciile vamale și de accize ale Marii Britanii pierd teren în fața rețelelor de trafic de droguri care operează peste granițe. În fața acestui eșec, autoritățile adoptă o strategie neobișnuită: formarea unei unități mici de agenți trimiși sub acoperire, cu misiunea de a se infiltra în cele mai periculoase grupări criminale.

Spre deosebire de agenții secreți clasici, acești oameni nu sunt profesioniști ai spionajului. Sunt persoane obișnuite, scoase din viețile lor cotidiene și supuse unui antrenament minimal, apoi reinventate cu identități complet noi pentru a pătrunde în lumea interlopă. Aceste identități fabricate poartă numele de „legende”.

Creat și scris de Forsyth, serialul este regizat de Brady Hood (cunoscut pentru Top Boy și Great Expectations), care semnează episoadele 1–4, și de Julian Holmes (Reacher, The Boys), responsabil de episoadele 5–6.

La nivel de producție executivă, proiectul îi are în prim-plan pe Ben Farrell (The Gold, Feel Good) și pe Forsyth pentru Tannadice, alături de Richard Bradley de la Lion Television. Producătorul serialului este Charlie Leech (The Gold, Lovesick).

Serialul „Legends" va putea fi urmărit integral pe Netflix începând cu data de 7 mai, toate cele șase episoade fiind lansate simultan pe platformă.

Producția reunește o distribuție amplă, formată din actori cunoscuți din filme și seriale recente. În rolul „Guy” apare Tom Burke, cunoscut din „Furiosa: A Mad Max Saga” și „The Souvenir”, în timp ce Steve Coogan îl interpretează pe „Don”, iar Hayley Squires joacă rolul „Kate”.

Din distribuție mai fac parte Tom Hughes (Carter), Aml Ameen (Bailey), Jasmine Blackborow (Erin), Douglas Hodge (Blake) și Johnny Harris (Eddie). Lor li se alătură Gerald Kyd în rolul lui Mylonas, Numan Acar ca Hakan și Charlotte Ritchie în rolul Sophie.

Distribuția este completată de Joshua Samuels (Zeki), Kem Hassan (Aziz) și Thomas Coombes, care îl interpretează pe Shaun, contribuind la conturarea unui ansamblu divers de personaje pentru noul serial.